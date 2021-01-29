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高雄市府總預算審議通過！陳其邁上任大課題　曝這原因獲藍綠支持

▲高雄市議會 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄市議會 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市議會於29日完成市府所有預算審議，歲入跟歲出各刪減約兩億元，若扣除因計畫終止而刪除部分，實際僅刪除約1200萬元。對此，市長陳其邁誠懇感謝市府團隊與議會的努力。知情人士指出，以陳其邁就任市長的客觀環境來看，能夠順利完成預算審議過程，最大原因在於陳其邁柔軟身段，讓市政得以繼續推動。

▲▼高雄市議會施政報告及質詢，陳其邁接受媒體訪問。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲陳其邁上任市長後立刻面對今年度總預算的編列。（資料圖／ETtoday攝影中心攝）

高雄市議會第7次臨時會29日閉幕，審議完成110年度地方總預算案，審定預算歲入為1458億9041萬1000元，公債及賒借收入102億928萬9000元，歲出1520億9970萬元，債務還本40億元。知情人士指出，高雄市長陳其邁在去年八月底就任，立刻面對今年度總預算的編列，時間上非常緊湊；加上議會開議的首度施政報告，也是在野黨議員磨刀霍霍的關注重點。基於朝小野大的整體局勢，每一個環節都可能導致後續施政進度受到影響。

知情人士分析，陳其邁憑藉對於市政的高熟悉程度，順利完成施政報告，並且在議會詢答中，面對來勢洶洶的在野黨議員，一一詳實回應，不僅在質詢台上有問必答，台下也是積極與不分黨派的議員溝通，推動預算審議，包括當面拜會、電話聯繫，次數十分頻繁。陳其邁並要求局處首長，針對業管預算，一定要充分與議員解釋、爭取支持。誠懇的態度，讓國民黨籍的正副議長與議會總召，都願意肯定陳其邁的誠意。不僅如此，攸關市政推動的工務、招商等預算經費，包括三位副市長與秘書長，這段期間也都是市府議會兩頭奔走，隨時掌握預算審議進度。

至於遭到刪減的歲入跟歲出，知情人士認為「整體影響並不大」，原因在於絕大部分都是因中央補助計畫終止而刪除，實際刪除額數約1200萬元。在議會通過預算之後，市府接下來的目標，全力衝刺施政進度，繼續緊緊緊，拿出讓市民有感的政績。

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