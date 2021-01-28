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台南國8新市交流道「液態氮」槽車翻覆...封閉入口匝道　駕駛搶救

▲國道8號西向9.4公里新市交流道入口處，一部槽車由42歲鐘姓駕駛人駕駛，行駛至該路段時因不明原因往左側翻覆而肇事，鐘男無生命跡象，送醫搶救中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國道8號西向9.4公里新市交流道入口處，一部槽車由42歲鐘姓駕駛人駕駛，行駛至該路段時因不明原因往左側翻覆而肇事，鐘男無生命跡象，送醫搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南新市區國道國8閘道，28日下午發生1起槽車翻覆事件，台南市消防局據報派員前往搶救，消防人員破壞車體救出1名42歲鐘姓駕駛人，惟無生命跡象，馬上以救護送台南市立安南醫院搶救，目前以機器持續搶救，目前真正肇事原因及相關責任正由國道警察第四大隊調查處理中。

▲國道8號西向9.4公里新市交流道入口處，一部槽車由42歲鐘姓駕駛人駕駛，行駛至該路段時因不明原因往左側翻覆而肇事，鐘男無生命跡象，送醫搶救中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心，於28日下午3時21分許據報，位於台南新市區面國八閘道發生槽車翻覆事件，119馬上派遣新市、南科消防分隊消防車及救護車前往搶救，消防人員發現有1名駕駛受困，槽車是裝液態氮，目前無洩漏。

▲國道8號西向9.4公里新市交流道入口處，一部槽車由42歲鐘姓駕駛人駕駛，行駛至該路段時因不明原因往左側翻覆而肇事，鐘男無生命跡象，送醫搶救中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經以吊車吊起並破壞車體搶救，下午4時4分起救出名駕駛人，但已無呼吸、心跳等生命跡象，由新市消防分隊救護車送台南市立安南醫院急救。惟因鐘男到院前已無生命跡象，目前以機器CPR持續搶救中。另槽車所屬公司也派員趕抵現場處理。

▲國道8號西向9.4公里新市交流道入口處，一部槽車由42歲鐘姓駕駛人駕駛，行駛至該路段時因不明原因往左側翻覆而肇事，鐘男無生命跡象，送醫搶救中。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲國道8號西向9.4公里新市交流道入口處，一部槽車由42歲鐘姓駕駛人駕駛，行駛至該路段時因不明原因往左側翻覆而肇事，鐘男無生命跡象，送醫搶救中。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲國道8號西向9.4公里新市交流道入口處，一部槽車由42歲鐘姓駕駛人駕駛，行駛至該路段時因不明原因往左側翻覆而肇事，鐘男無生命跡象，送醫搶救中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國道公路警察局第四大隊指出，28日下午3時18分許，在國道8號西向9.4公里（新市交流道入口）處，一部槽車由42歲鐘姓駕駛人駕駛，行駛至該路段時因不明原因往左側翻覆而肇事，所載運化學物品液態氮未滲漏，目前暫時封閉入口匝道處理中。目前肇事原因及相關責任正由國道警察第四大隊新市分隊持續處理中。

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