淡水下坡溜滑板遇公車「生死瞬間」　耍帥男慘摔骨裂還得吃罰單

記者陳豐德／新北報導

新北市淡水老街24日下午5時許出現一名熱愛滑板的酷男，這名酷男沿著建設街下坡路段快速溜行滑板，準備右彎時卻沒注意到右方來了一輛公車，他不慎滑倒衝向公車車底，造成了多處骨折，還差點險遭公車給輾過，警方將酷男送醫後查明他違規在路上玩滑板才會肇事，再多送一張罰單陪他養傷。

▲滑板男在道路下坡玩滑板差點遭公車輾過。（圖／記者陳豐德翻攝）



溜著滑板的酷男為25歲謝姓男子，當日下午5點多他在淡水老街馬偕銅像三角公園旁玩著滑板，並從建設街的下坡高速往下衝至中正路，到了路口準備向右急彎，發現一輛中型巴士公車突然出現在眼前時，他反應不及摔倒在地，連人帶滑板衝進公車車底，好險司機及時發現煞停才沒有輾過。

警消獲報到場後，發現謝男有骨折情形，經送往馬偕醫院檢查後發現左手、左腳有骨裂狀況，肢體也有多處擦傷，而警方對他及公車司機施以酒測，雙方酒測值為0。警方經調閱監視畫面後，確定謝男是因為耍酷在道路玩滑板才釀禍，依照道路交通管理處罰條例78條1項4款，開罰謝男在交通頻繁之道路附近任意奔跑、追逐、嬉遊足以阻礙交通的行為，處300元罰鍰。

消息曝光後地方民眾笑稱「白目真的沒藥醫」、「才罰300，這種腦子裝空氣的人，應加重罰款」、「建議他！其實工商路比較刺激XD」、「突然滑出來，司機根本沒有反應的時間，應免責才對」、「我覺得玩滑板的小屁孩應該要負完全的肇事責任，還要賠償公車的車損以及公車司機的精神賠償」、「兩個字，活該」、「這應該是悲慘新聞，但我怎麼忍不住嘴角上揚」。

▼救護人員到場檢視謝男傷勢。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼謝男慘狀引逛街民眾圍觀。（圖／記者陳豐德翻攝）



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