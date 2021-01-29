　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

6000片積木堆出田中警分局縮小版　這群幼童功夫了得

記者唐詠絮／彰化報導

田中鎮重愛幼兒園繼製作田中火車站模型，得到全國優等獎的殊榮後，此次為了增進對警察工作的認識，2個月前帶領幼童到田中警察分局參觀後，學童用6000積木堆疊建出一座田中警察分局模型，還製作邀請卡邀請員警前往參觀，田中警察分局長鄭頴聰看了相當的欽佩又感動。

▲重愛幼兒園幼童用6千片積木堆出田中警分局縮小版。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲重愛幼兒園幼童用6千片積木堆出田中警分局縮小版。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲重愛幼兒園幼童用6千片積木堆出田中警分局縮小版。（圖／記者唐詠絮翻攝）

重愛幼兒園是一所私立幼兒園，在田中鎮深耕教育長達30餘年，幼兒教育著重在學習，因此也孕育出不少人才，第4屆畢業陳韶聿，目前擔任執行長一職，幼兒園內規劃有學習積木區，她去年小學童堆出田中火車站，參加教育部舉辦的比賽，一舉奪得全國優等的榮耀。

▲重愛幼兒園幼童用6千片積木堆出田中警分局縮小版。（圖／記者唐詠絮翻攝）

陳韶聿指出，去年聖誕節前帶著幼兒園的小朋友到田中警分局參觀後，小朋友對警察叔叔阿姨的工作相當著迷，因此有了造一座小小警分局的構想，2個月以來，由中、大班的幼童看著圖片一點一滴的操作，過程中老師不能插手，只能由小幼童們不斷的修正，6000片積木終於在昨天全部完成。

▲重愛幼兒園幼童用6千片積木堆出田中警分局縮小版。（圖／記者唐詠絮翻攝）

今天也寫下卡片，「親愛的警察叔叔阿姨您好:我們是重愛幼兒園的小朋友，邀請您來看我們用小木片蓋成的田中警分局，獨角仙班歡迎你，一定要來看ㄛ！不然我們會哭哭的」。

▲重愛幼兒園幼童用6千片積木堆出田中警分局縮小版。（圖／記者唐詠絮翻攝）

田中警察分局長鄭頴聰一收到這些感人的卡片，馬上到重愛幼兒園學童參觀，對學童用木片塔建田中警分局模型感到欽佩，並回贈陶瓷警察寶寶1座，希望小朋友們能多加鍛練強健體魄，將來也能投入警察的行列，為國家、社會盡一份心力。

▲重愛幼兒園幼童用6千片積木堆出田中警分局縮小版。（圖／記者唐詠絮翻攝）

台首宗開膛剖屍案！裸女遭縱切放血棄屍公墓

挑戰最低價！AirPods超殺5290元→3888元　24小時炫風特賣快衝

ET快訊
空姐遭性侵慘死竟驗出高血壓　家屬怒要開棺挖屍
2月「六星連珠」疫情恐慌比戰爭還可怕　兩星座身體影響最大
診所醫生月薪40萬！他驚「工時還比我短」　網點出3原因
案889感染源釐清　陳時中：可能無症狀帶原者傳播
賓士追撞丟包傷者駕駛身分曝光　警：絕對有詭　
北市男隔離出關後猝死旅館　指揮中心回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

春節前夕威力掃蕩　雲林海巡擴大搜查岸際空屋涵洞

6000片積木堆出田中警分局縮小版　這群幼童功夫了得

不畏寒流一波波　台中榮服處寒冬送暖榮民眷22萬元

退休師溫差變化大、血糖低不適路倒　 枋警即刻救援

疫情影響銷售「漲3成」　雲林展店明天開幕祭出12萬元床墊1元競標

中央地方攜手建設沙崙智慧綠能科學城　蘇貞昌：加速台南能源轉型

新春賞「鬼滅之刃」紫藤花美景　漫遊頭城牛轉新機賞風華

廢土回填農地！集團勾結村長　「向政府申請核可」話術拐地主

承億文旅蟬連最美飯店　日月潭、高雄今年雙展店

寒流又來了！合歡山週邊路段有結冰機率　不排除封閉管制

應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！

孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

剛地震！高雄前今日戲院圍牆坍塌　水泥磚碎滿地如災難片

李佳穎放話下個月登記！　甜喊：希望有小生命到我肚子裡

2歲男童吃葡萄噎住...急救未果 外婆救護車上淚崩哭喊：對不起

恭喜！鄧福如生了「嗨，兒子」　曝寶寶正面照…Howhow：母子均安

妹妹考機車駕照！壞哥惡整亂教 停紅燈檢查輪胎...直線7秒狂衝

春節前夕威力掃蕩　雲林海巡擴大搜查岸際空屋涵洞

6000片積木堆出田中警分局縮小版　這群幼童功夫了得

不畏寒流一波波　台中榮服處寒冬送暖榮民眷22萬元

退休師溫差變化大、血糖低不適路倒　 枋警即刻救援

疫情影響銷售「漲3成」　雲林展店明天開幕祭出12萬元床墊1元競標

中央地方攜手建設沙崙智慧綠能科學城　蘇貞昌：加速台南能源轉型

新春賞「鬼滅之刃」紫藤花美景　漫遊頭城牛轉新機賞風華

廢土回填農地！集團勾結村長　「向政府申請核可」話術拐地主

承億文旅蟬連最美飯店　日月潭、高雄今年雙展店

寒流又來了！合歡山週邊路段有結冰機率　不排除封閉管制

跨越2000km！烏克蘭貓受困集裝箱3周　靠「偷吃糖果」撐到以色列

前女友爆「抓起來摔斷肩膀」留後遺症！趙駿亞怒發聲明

美廉社首度合作誠品！千元入手2款高檔酒福袋　49折限量4千組開賣

方文琳小女兒美貌曝光「遺傳媽媽水靈大眼」　配對林隆璇帥兒超登對

影／鴻海嘉年華請來蕭敬騰「全程YouTube直播」　最大獎5台價值百萬納智捷URX

台南男闖幼兒園！坐走廊椅子「脫褲搓弄15分鐘」　她目睹傻眼報警

手握「充電手機」睡覺！女子半夜慘遭電死...屍體焦黑

春節前夕威力掃蕩　雲林海巡擴大搜查岸際空屋涵洞

手搖飲年終給20個月？他見「老闆2手勢嗨翻」 …網見結局：好羞辱

節儉的目的！金鍾國：財產都是給老婆花的❤　網連喊「親愛的～」

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

地方熱門新聞

快訊／黃芳彥亡！弟哽咽：他不可能自殺

嘉義縣農會搶攻年菜市場

桃園善心人士捐100份甜點鯛魚燒挺部桃

台積電推廣模擬法庭　工程師扮國民法官　

闖關體驗認識臺灣70多餘種柑橘

大林慈濟及長庚醫院任重度級急救責任醫院

台灣首位！周元鵬獲日本小品盆栽協會認證專業講師

嘉縣春節疏運計畫

嘉市九華山地藏庵冬令救濟送暖

護國市鄰桃大消毒！新竹匡列隔離12人

誠品書店期間限定店進駐嘉美館

嘉義市春節垃圾初一至初四停止收運

承億文旅蟬連最美飯店

寒流又來！合歡山週邊路段不排除封閉管制

更多熱門

相關新聞

舒潔推滿額集點　送限量紀念積木

舒潔推滿額集點　送限量紀念積木

粗略統計，每個人一生當中與各種家庭用紙的親密接觸遠超過50萬次！舒潔品牌近日在網路上推出「舒潔50，時時依靠」50周年主題廣告，影片中透過衛生紙視角陪伴小女孩成長，帶民眾一同感受舒潔品牌半世紀來陪伴無數民眾經歷生活喜怒哀樂、溫柔給予「時時依靠」，引發不少消費者熱烈共鳴，上線不到一周已快速累積百萬瀏覽人次。

彰化豆漿店第2次被車撞！老闆衰嘆：要歇業到年後

彰化豆漿店第2次被車撞！老闆衰嘆：要歇業到年後

女童遭軟禁12年　醫嘆狼養大的孩子

女童遭軟禁12年　醫嘆狼養大的孩子

童遭囚12年！母愧「沒讓女兒上學」

童遭囚12年！母愧「沒讓女兒上學」

遭母藏12年終回老家　她吐3個字讓父鼻酸

遭母藏12年終回老家　她吐3個字讓父鼻酸

關鍵字：

重愛幼兒園田中積木

讀者迴響

熱門新聞

護理師睡醒旁邊空了…男友半夜離開「祝妳幸福」

陸網「感謝博恩」：立功了！

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

即／北市50歲男「居家隔離出關」！跟友人睡旅館亡

軍人每月給7萬！嫩妻2年後領光3800萬跑路

《全明星》8成員突襲《玩很大》

發票哥又中33張領破2萬！再PO炫耀文

強冷氣團來襲　最冷9°C時間變了

黃芳彥陳屍車內　黃芳彥「持槍自盡」陳屍車內亡

4歲妹拉不住三寶阿公！慘遭撞飛

黃芳彥身亡　生前親密摟抱甜笑女

等太久！林口男餓到抓狂怒揍熊貓：垃圾外送員

老公被男人睡了　人妻抓姦竟也愛上對方

快訊／黃芳彥死因「持槍自盡」　南加州橙縣法醫證實

李佳穎38歲登記！盼懷孕結婚同時

更多

最夯影音

更多
應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！

應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！
孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面