6000片積木堆出田中警分局縮小版　這群幼童功夫了得

記者唐詠絮／彰化報導

田中鎮重愛幼兒園繼製作田中火車站模型，得到全國優等獎的殊榮後，此次為了增進對警察工作的認識，2個月前帶領幼童到田中警察分局參觀後，學童用6000積木堆疊建出一座田中警察分局模型，還製作邀請卡邀請員警前往參觀，田中警察分局長鄭頴聰看了相當的欽佩又感動。

▲重愛幼兒園幼童用6千片積木堆出田中警分局縮小版。（圖／記者唐詠絮翻攝）

重愛幼兒園是一所私立幼兒園，在田中鎮深耕教育長達30餘年，幼兒教育著重在學習，因此也孕育出不少人才，第4屆畢業陳韶聿，目前擔任執行長一職，幼兒園內規劃有學習積木區，她去年小學童堆出田中火車站，參加教育部舉辦的比賽，一舉奪得全國優等的榮耀。

陳韶聿指出，去年聖誕節前帶著幼兒園的小朋友到田中警分局參觀後，小朋友對警察叔叔阿姨的工作相當著迷，因此有了造一座小小警分局的構想，2個月以來，由中、大班的幼童看著圖片一點一滴的操作，過程中老師不能插手，只能由小幼童們不斷的修正，6000片積木終於在昨天全部完成。

今天也寫下卡片，「親愛的警察叔叔阿姨您好:我們是重愛幼兒園的小朋友，邀請您來看我們用小木片蓋成的田中警分局，獨角仙班歡迎你，一定要來看ㄛ！不然我們會哭哭的」。

田中警察分局長鄭頴聰一收到這些感人的卡片，馬上到重愛幼兒園學童參觀，對學童用木片塔建田中警分局模型感到欽佩，並回贈陶瓷警察寶寶1座，希望小朋友們能多加鍛練強健體魄，將來也能投入警察的行列，為國家、社會盡一份心力。

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