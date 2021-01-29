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最後通話曝光！弟弟悲談「黃芳彥自盡心情」：他很擔心台灣疫情

▲黃芳彥、黃重彥。（圖／黃重彥提供、記者鄧木卿攝）

▲黃重彥（圖右）表示，哥哥生前一直很擔心疫情。（圖／黃重彥提供、記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

涉及國務機要費洗錢案、前新光醫院副院長黃芳彥，在美國舉槍自盡身亡，引發國內政界嘩然。對此，黃芳彥的弟弟黃重彥表示，普通人要舉槍自盡，是很大的勇氣，我覺得哥哥是蔣百里的心態。此外，黃重彥也透露，跟哥哥最後一個通話就是在討論疫情。

黃重彥表示，「大家前幾天都一直找他，他都不讀不回，電話兩、三天都打不通，大家研討後覺得這樣情況不對勁，感覺要趕快報警，才發現他已經舉槍自盡，這樣兩三天就發生急劇變化，大家親友都互相安慰。」此外，黃重彥也說，「之前聊天時，哥哥沒有聊到要回來，這疫情大家有共識，可能回來落差這麼大　」

另外，黃重彥也提到，「可能擔心疫情，才會自殺，這一年比較鬱卒的原因，大家不能去看他、因為疫情的關係，我跟他最後的討論事項，是在1月23日，就聊台灣疫情，現在又有本土，他真的特別擔心」此外，黃重彥也表示，他覺得哥哥就像現代「蔣百里」，像一個當代的驚世奇才。

陳水扁卸任後，黃芳彥因涉嫌協助前第一夫人吳淑珍藏匿鑽石、珠寶及新台幣6000萬元款項，特偵組2008年間認定違反洗錢防制法第2條第2款掩飾、寄藏他人因重大犯罪所得財物或財產上利益之罪，列為被告。

據了解，2008年3月黃芳彥搭機赴美，特偵組後來兩度以證人身分傳訊滯美不歸的黃芳彥返台說明，並多次透過他人代為聯繫，但黃芳彥並未到案，最終發布通緝，時效至民國123年1月22日。沒想到如今卻傳出其舉槍自盡的死訊，讓外界都感到相當震驚，而陳致中也表示，對此訊息感到相當遺憾。

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