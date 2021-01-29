文大大仁館鎮煞「卻變逆八卦招陰」　學生睡系辦嚇歪：狂夢鬼芭蕾

▲文化大學。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／周亭瑋報導

位在陽明山上的文化大學流傳許多靈異事件，而八卦造型的大仁館，更是鬼故事滿天飛。網紅「老王」就在頻道中分享該校生詭異的親身經歷；事實上，網上相關話題不斷，尤其大仁館內的鬼電梯，常成為大家津津樂道的話題。

老王在影片中提到，八卦形狀的大仁館，原本是來鎮壓陰陽門；沒想到，竟陸續爆出難以解釋的怪異事件。首先在大樓落成後，有一票政府官員前往剪綵合照，當天現場僅20多人，然而照片洗出來後，竟有50多人，重點是裡面每個人臉部扭曲變形，相當可怕。

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後來翻開施工圖，校方才發現，原先設計的八卦建築物，因搞錯方位，竟成了「逆八卦」，如此一來反而變成召喚陰邪之處，至於解決方法，就是封閉該館大門，所以後來只剩3個小門能讓學生通行。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

還有自稱文大生的網友吐露，有一回忙到晚上快11點，就躺在系辦門口的沙發上睡覺，竟夢到迴廊上有位長髮白衣的女生，慢慢地朝他走近，同時還是以奇怪的芭蕾舞姿勢。

這一幕讓他全身發涼，崩潰地不停扭動身體，跟試著大叫出聲，才終於從夢魘中醒過來，但彷彿有某種力量，不斷將他拉回夢境，就這樣一連好幾次，只要他一睡著，那女生便馬上出現，最後甚至來到他面前，「她跳著前進的腳，動作極不協調，好像腿裡面沒有骨頭支撐，不然就是斷了好幾節。」

▲大仁館鬼電梯。（圖／翻攝自Google Maps）

儘管學生努力不去看對方的臉，但女生竟慢慢蹲下，而動作也十分詭異，是兩腿直直地往後退，再彎下來，然後兩手慢慢往前傾，「她的眼睛很悲傷、很哀怨，最嚇人的是那個嘴巴，剛開始嘴角是抿著的，後來漸漸上揚，像苦笑一樣，再往兩邊伸開，直到她嘴巴裂開『呵呵呵呵』笑著，我才從夢中醒過來，連忙跑到同學的套房借住一晚，事後又到廟裡拜拜，求個心安，就再也沒夢過了。」

值得一提的是，大仁館中的「鬼電梯」也相當有名，有傳言，沒人按電梯時，會自動開關門；單獨搭電梯時，則會感覺到密閉空間越來越擁擠；還有明明要去6樓卻停在4樓；甚至電梯門一打開，裡面只有一個人，超重警示音卻響起。

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