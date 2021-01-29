荸薺該怎麼唸？　他吃鍋喊一份「ㄅㄛˊㄑ一ˇ」…店員尷尬炸

▲來一份「荸薺」，結果尷尬了！（圖／翻攝爆怨2公社）



網搜小組／劉維榛報導

繼日本唐吉「訶」德，正確唸法為「ㄏㄜ」之後，最近又有網友笑問，「荸薺」該怎麼唸？一名男網友大吐苦水，日前去吃鍋物，突然想吃「荸薺」，接著有邊唸邊，竟大剌剌向店員表示「我要勃起」。爆笑的故事曝光後，引發網友調侃，「你是不是已經在警察局了？」

一名男網友在臉書《爆怨2公社》分享逆天糗事，昨（28）日去吃好料，看完菜單後，嘴饞的原PO突然想吃「荸薺」，接著向店員喊話，「我要勃起（荸薺）」結果當下氣氛一陣尷尬。

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頓時，原PO超想鑽進洞裡，自嘲「靠北自己沒唸書！」文章曝光後，一票老司機朝聖，「店員是不是下意識的低頭看？」「有人去保釋你了嗎」、「我超怕這個食物」、「店員表示需要威而鋼？」「店員應該馬上潑你冷水」、「那個店員一天不知道要面對幾次客人ㄅㄛˊㄑㄧˇ」、「如果是女店員不就好害羞喔」。

答案長知識，荸薺發音為「ㄅㄧˊ ㄑㄧˊ」，另有網友教學，「我們這邊都唸馬蹄」、「台語又叫馬薺ㄇㄟ ㄐㄧˊ」、「這字，以前確實教ㄅㄛˊ，後來才改ㄅㄧ，這顯示了年齡差距」、「上次我聽到隔壁的客人說要『駱駝蹄』，結果被朋友巴頭說： 馬蹄啦北七喔，我在旁邊忍笑很痛苦」。

▲也有家長吃荸薺鬧出笑話！（圖／翻攝爆怨2公社）



根據台灣癌症基金會指出，荸薺是一種水生草本植物，有「地下雪梨」的美稱，外形像馬蹄，味道與栗子神似，口感清脆，微帶甜味，含有蛋白質、磷、鉀、維生素B、維生素C等，具降血壓，以及促進大腸蠕動，以及抑制腫瘤的效果。另外，教育部字典顯示，荸薺也稱為「葧薺」、「馬蹄」、「鳧茨」、「鳧茈」、「地栗」、「烏芋」。