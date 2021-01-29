台積電工程師扮國民法官　這個模擬法庭很竹科



▲司法院與新竹地方法院也規劃在台積電舉辦模擬法庭活動，並獲得台積電熱烈響應。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

國民法官法預計於112年開始施行，司法院及所屬各地方法院正如火如荼的進行全國宣導國民法官制度，宣傳項目最受民眾好奇、喜愛者，莫過於模擬法庭活動，藉由模擬法庭的運作，讓民眾可先行嚐試擔任「法官」的感受，以便了解國民法官審理的流程及模式；司法院與新竹地方法院也規劃在台積電舉辦模擬法庭活動，並獲得台積電熱烈響應。

新竹地院院長劉嶽承特別指派刑事庭庭長楊數盈率同書記官長呂聖儀、刑事紀錄科長陳弘明及行政同仁於28日拜訪台積電公司，由台積電副法務長謝福源博士接待，商談舉辦模擬法庭活動流程及前置作業，預計由本院法官擔任職業法官，並邀請台積電同仁擔任國民法官，並邀請新竹地檢署檢察官、新竹律師公會律師參與擔任公訴人及辯護人角色，讓模擬法庭更具真實感。

新竹地方法院轄區位於號稱科技城的新竹縣市，其中科學園區為國人所熟悉，就業人口擁有數十萬，而台積電為我國科技業知名公司，是國際知名企業，台灣員工人數接近有5萬之眾，台積電公司除擁有我國頂尖科技人材外，其人文素養及文化傳承深耕已久，並長期推廣藝文活動。針對舉辦模擬法庭活動，台積電表示熱烈歡迎，台積電謝福源副法務長表示：讓來自各行各業、不同背景的民眾能參與法院的審判是難得的經驗，並肯認國民法官制度的目的。

新竹地院院長劉嶽承表示，國民法官法已經立法通過並預計於112年施行，是我國司法改革的具體展現，藉由模擬法庭活動宣傳，讓人民了解、熟悉此制度，並指示本院承辦單位後續規劃有興趣之公司行號舉辦模擬法庭活動，以達國民法官制度宣導效果。

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