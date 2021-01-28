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交往3年！女友撒嬌過年紅包「1張台G電」給娘家　未婚夫臉綠網打臉

台積電位於新竹科學園區的晶圓五廠（圖／Peellden @wikipedia CC BY-SA 3.0）

▲台積電位於新竹科學園區的晶圓五廠（圖／Peellden @wikipedia CC BY-SA 3.0）

記者黃君瀚／綜合報導

台股今（2021）年在「護國神山」台積電（2330）強力保駕下指數屢創新高，儘管近5日連續走跌，仍是網上最炙手可熱的標的。就有準新郎談起最後一個單身的農曆年將至，女友替父母開口要求一份紅包「1張台積電」，等於一份60萬元的大禮，嚇得他臉綠抱怨，直呼受不了。

男網友在「靠北女友my girl」發文，提到和現任女友交往3年多，雙方處於論及婚嫁階段，目前已和雙方家長取得共識，預計今年下半年牽手步入禮堂。

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農曆新年將至，這等於是2人成為家人前的最後一次過年，女友突然開口希望能給娘家包個紅包，「我以為是6600元這樣吉利數字，但我女友說希望能包1張台G電（台積電）股票！」主因是女方爸媽都有在玩股票，她認為如果能收到1張台積電肯定很開心。

男網友此時心中忍不住嘀咕，雖然手上持有超過30張的台積電，當初購買的價位也很低，不過如今1張2330價值超過60萬元，包下去等於財產實際少了一大筆，「誰受得了？這錢到時又不一定會成為嫁妝！」

文章貼出後，多數網友都認為不該給，「婚後也會一直凹下去」、「包兩包台G店的雞塊啦」、「換人吧，這過個年成本也太高了」、「這婚千萬不要結，擺明削凱子的」、「結果你除了2330外沒什麼值得愛的地方」、「還沒娶之前就大開口，那娶之後還得了？」

不過也有不少人直言持有30張台積電太誇張，打臉男網友不是幻想就是炫富，「你只是想炫耀你有30張2330吧」、「今年聽到最唬爛的話」、「吹牛比較快啦，有種對帳單po出來我就相信。」

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