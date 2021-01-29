朋友交這「4生肖」超有錢途！儼然招財貓上身...想窮都難

▲有4生肖不只自己很會賺，還會跟朋友分享賺錢妙招，儼然是親友的招財貓。（示意圖／pixabay）



實習記者劉佩婷／綜合報導

俗話說「在家靠父母，出外靠朋友」，在命理中有些生肖不僅自帶財運，甚至還會幫助朋友招財。專講命理星座的《靈匣》就指出，有4個生肖本身帶有很旺的財運，不只自己很會賺，甚至還會照顧到朋友，分享賺錢的妙招，如果身邊有這些生肖的朋友可要好好與他們維持友誼，因為這些生肖的人可是真人版的招財貓。

第四名、生肖狗

屬狗的人不但愛家，且善於照顧朋友或家人，正義感很強，會替弱勢抱不平，因此如果在生活上有困難的話，找屬狗的人幫你就對啦，因為義氣相挺的他們對身邊的人都很好，很願意為身旁的人付出一切，不求回報。因此屬狗的人人緣通常很好，自然而然遇到的貴人也會相對比較多，暴富的機會就很高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲屬狗的人顧家，帶給人溫暖的感覺，命中帶財。（示意圖／翻攝自pixabay）



第三名、生肖鼠

屬鼠的人相當精明、腦筋又動得快，能知道哪邊會有賺錢的機會，能迅速找到生財的方法。當朋友在金錢上需要幫忙時，他們雖然不會馬上答應，但會毫不吝嗇地與朋友分享自己的賺錢方法，讓親朋好友也能一起發財，是很多人眼中的大好人。

第二名、生肖豬

屬豬的人天生命宮就財運滾滾，不只本身會賺錢，還受到財神爺的眷顧，更重要的是，他們善於投資理財與金融投資，以錢滾錢，長久下來都能大富大貴。由於本性善良，因此也會希望身邊的人能夠享受一樣的福氣，所以當朋友有難時，他們會主動關心，藉機拉對方一把，為朋友帶來財運。

第一名、生肖牛

屬牛的人個性憨厚正直，做事腳踏實地，由於財富全靠自己賺來的，因此深知每分錢都賺來不易，所以會格外珍惜。他們經常會鼓勵身邊朋友追求夢想，不要輕易放棄，讓身邊的朋友都覺得你帶有正能量，因此也被人視為行走的招財貓。

▲屬鼠的人腦筋動得快，且不吝嗇與人分享賺錢方法。（圖／翻攝自pakutaso）