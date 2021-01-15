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不看後悔一整年！12生肖2021運勢解析　解煞轉運一次看

▲▼ 運勢,命理,生肖,占卦。（示意圖／shutterstock）

▲5生肖2021犯太歲，需提前做好準備。（示意圖／shutterstock）

實習記者高琳景／綜合報導

送走黯黑的2020迎來新的一年，許多人都有新的期盼，尤其歷經動盪之後民眾行事更要謹慎。面對2021辛丑年，12生肖轉運關鍵及課題各為何？運勢命理網站《生肖運勢天天看》，即根據12生肖的運程給大家一些建議，尤其屬「牛、羊、狗、馬、龍」的民眾，因為太歲當頭，有許多小細節需提前預防，才能迎接新氣象。

生肖鼠
告別本命年的不順，屬鼠的人將步入人生新篇章，在事業上會有所進步，容易高升、得到名譽地位。上班者容易被上司提拔、升職加薪；做生意者適合拓展市場及擴大經營規模。建議屬鼠的人好好把握事業、學業和貴人，可宏圖大展，如願以償。

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生肖牛
屬牛的人今年太歲當頭，進入本命年需萬事小心，容易發生疾病災厄等事。建議屬牛的人做事謹慎，不要惹事生非。另外還需注意健康，按時體檢才能防患未然。也容易破財，支出多而收入少，最好能省則省不要鋪張浪費。

▲▼女性,正妹,上班族,辦公室,工作,加班,過勞,崩潰,壓力,用電腦,打字。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲屬牛的人今年要多注意健康。（圖／免費圖庫pakutaso）

生肖虎
正財運不錯，各種收入都會有增長，雖然勞累但收穫豐厚；工作順利，會出現重要的貴人來輔佐，事業大好、地位提升、人際關係和諧。單身者容易遇到有緣人，來一段甜蜜戀情。建議屬虎的人在事業、財運和桃花方面都需努力把握，有望名利和愛情雙收。

生肖兔
2021年對生肖兔在運勢會有所改善，在財運上只要努力就易有收穫，尤其偏財當頭，有利於兼職、股票、理財和投資方面的進展。不過姻緣運堪憂，雖然追求者多，但多為爛桃花。建議屬兔的人需慧眼識人，以防被誘惑所騙；工作繁忙，容易變得憂鬱，需注意勞逸結合。

▲之前的投資，也能順利獲利。（示意圖／取自免費圖庫pxfuel）▲雖然不是一夜暴富，但卻可以積少成多，帶來旺財運！（示意圖／取自Pixabay）

▲屬兔的人今年在股票、理財投資方面會有獲益。（示意圖／取自Pixabay）

生肖龍
2021年破太歲，運勢欠佳，容易被競爭對手掠奪錢財，財運和事業都不太順遂。建議屬龍的人需注意開銷等相關問題，謹防朋友之間的借錢，不要做過於激進的投資，以免給自己的生活帶來一些不確定的影響。

生肖蛇
屬蛇的人今年貴人運勢超強，各方面都會有往好的發展，只要把握機會、積極作為，不論是工作或是財運都能更進一步。機會多，有合適的投資都可以大膽嘗試，因為好運在身，做事暢通無阻容易成功。建議屬蛇的人需積極進取，發財了別太張揚，往後會有更多好事發生。

生肖馬
太歲之年容易有意外傷害、他人暗算和破財等事發生，開銷會較多，且容易為情而破財。建議屬馬的人新的一年要多注意口舌是非，一定要妥善處理好人際關係，多注意身邊人，謹言慎行。已婚的人要記得潔身自好，避免爛桃花纏身壞了運勢。

▲▼女性,正妹,上班族,辦公室,工作,加班,過勞,崩潰,壓力,眼鏡妹,生氣,憤怒。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲屬龍的人今年不要和人有借貸關係，以免一去不回。（圖／免費圖庫pakutaso）

生肖羊
2021沖太歲，整體運勢因犯太歲而不佳，心情也受到影響，容易和家人發生矛盾；工作中屢屢出現問題、壓力倍增，會有跳槽和轉行的衝動。建議屬羊的人凡事求穩，不可好高騖遠，在處理事情時要學會變通，不可一意孤行。

生肖猴
2021最大貴人會是來自長輩，有利於提升技能、發展事業、升職掌權以及抓住機會為將來前途打下堅實基礎；身體狀況不錯，精力旺盛。建議屬猴的人可以適當經營一些副業，最好是與年齡大的朋友合作，定會一帆風順。

生肖雞
好運連連的一年，多勞多得，收入水漲船高，適合儲蓄賺錢；職場上春風得意，人緣好、機會多，能藉由成果帶來高收入。建議屬雞的人可以通過貴人運來發展事業，繼而尋求財富機遇。

▲▼ 中獎,擊掌,慶祝。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲屬猴的人今年最大貴人是長輩，最好是與年齡大的朋友合作，定會一帆風順。（圖／取自免費圖庫Pexels）

生肖狗
容易招惹官司、事業不順、財運艱辛；易有被裁員、降職、事業受阻等事情發生，財運也因此受到影響，容易出現金錢陷阱，盡量少投資。建議屬狗的人，因為今年是非多，人際關係易出現矛盾，做事要三思而後行，不能過於激進。

生肖豬
運勢非常順暢，利於開拓新事業，是有所作為的一年；思路清晰、才華橫溢，非常適合展現自己的能力；在職場生涯中有望獲得提升，工作穩定，適合儲蓄來讓財庫更充盈。建議屬豬的人廣結善緣，借助貴人扶持，則可促進事業財運，達到名利雙收的地步。

▲崩潰。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲屬狗的人今年會艱難坎坷的一年，做事一定要三思而後行。（圖／免費圖庫pakutaso）

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