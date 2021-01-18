3生肖2021逢財必發！屬兔多投資...買彩券易中頭獎

▲2021年三生肖財源廣進，可以多善用金錢，讓錢滾錢。（示意圖／取自免費圖庫/pixabay）

實習記者劉佩婷／綜合報導

揮別充滿許多遺憾的2020年，迎接充滿希望的2021年。根據《手相學生肖星座運勢》指出，以下3個生肖在新的一年裡，將會與金錢有著密不可分的運勢，若善用理財與投資金融相關等等，將會闖出一片天，快來看看自己有沒有上榜吧！

生肖兔

屬兔的人從今年開始到年末，財運大開並且好運連連。在投資理財與股票方面也能頗有收穫，只要有關金錢方面，都能小賺一筆，財路會在今年大開，錢容易滾錢，買樂透或是彩券也容易中獎。好好珍惜並善用金錢，便有機會可以發大財。

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▲屬兔的人今年財運大開，在投資理財與股票方面頗有收穫。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



生肖牛

屬牛的人老實自己的本份，堅守自己職場該做的事情，腳踏實地不苟且的態度，在將來很有機會可以成大器，在事業的部分獲得貴人相助，獲得老闆的肯定，對於升遷可說是輕而易舉，除此之外，屬牛的人在桃花運也相當旺盛，多多注意自己身旁的異性對象，將會有異想不到的收穫唷。

▲屬牛的人在桃花運也相當旺盛。（圖／翻攝自Pixabay）



生肖猴

天資聰穎，能力出眾的他們，在人際關係上獲得許多人的肯定，同時也受到吉星的加持，加上暗財、外財、偏財的金匱星入到酉宮，發大財肯定是必經之路，從今年開始到年末，財運滾滾、富貴多金，屬猴的人非常喜歡追求完美，若行動力能再更積極一些，在學業或事業方面都將會有很大的成就。