　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「3生肖」月底桃花運降臨！　貴人多多事業穩定爬升

▲屬馬、羊、蛇朋友一旦步入10月後，告別之前的橫財運欠佳，沒少吃苦的狀態。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）▲10月財運大翻身的3個生肖。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）▲3生肖9月的不順遂都將煙消雲散。（圖／取自免費圖庫Pakutaso，示意圖，與本文無關）

▲屬蛇、羊、兔朋友至月底為止，會遇到很多不同的機遇，同時貴人也會在身邊幫忙。（圖／取自免費圖庫Pakutaso，示意圖，與本文無關）

記者楊庭蒝／綜合報導

轉瞬之間一月已經又過去一半了，在新的一年裡，許多人都會立下志願，希望來年可以更加順遂！搜狐號《每日運勢風水》點出3個生肖從現在開始到月底，可以有更多不同的機遇，等到月底過後回頭看，就會發現一個截然不同的自己。

生肖屬蛇：

[廣告]請繼續往下閱讀...

屬蛇的人，做事情特別的精細謹慎，而且也擁有比較好的頭腦以及強大的思考能力，這種種都為他們帶來了事業場上成功的更高機率，讓他們在投入狀態的時候，能夠一舉實現目標，賺到的錢財也不少，今年的1月期間他們就有非常多的可能性，尤其是在月底，他們總算把前半部分的壓力時光都熬了過去，而可以在月底的時光遇見更多的新機遇，不但他們能把眼前的困難都解決在事業上，收穫高收入，更可以遇見理想而甜蜜的愛情，把生活之中的煩惱都拋卻，眼前一片理想的光景，1月份的好運還完全沒有結束。

生肖屬羊：

屬羊的人性格樂觀，他們什麼時候都用微笑面對生活，所以身邊的貴人很多朋友也很多，大家都不會讓他們白白地受委屈，屬羊人自己也可以在積極的生活狀態之中，把一切都打點好，讓自己的生活悄悄地在進步，這個月就是一個關鍵的時期，他們雖然在眼前受到一些辛苦，生活之中也頗有委屈，但無論如何他們都能堅強面對，所以月底的時候他們很可能峰迴路轉，柳暗花明，不但事業場上說成功就成功，而且自己一直以來追求不到的對象，也很有可能被自己追到手，因此無論是事業上的成功還是愛情上的成功，都能讓屬羊人回味無窮。

生肖屬兔：

屬兔的人為人處世是非常樂觀的，他們的心眼好人也很善良，因此他們在社交圈子裡有非常好的名聲，大家對他們的幫助也是特別及時的，在今年的1月期間，他們就能遇見猶如及時雨的好運氣，在靠近月底這段時間，屬兔人的事業壓力有所減小，也會有許多閒暇的時光來跟自己的好朋友打交道，與此同時更有可能遇見真正的緣分，之前一直都苦於單身寂寞的他們，在這個月之內更有可能脫單一舉實現愛情和事業的雙豐收，雖然他們也是一個很務實的人，但好運氣來臨的時候，他們也會覺得非常的驚喜，生活總是公平的，屬於屬兔人的好運氣也該到來了。

ET快訊
王浩宇罷免案投票　現場排隊情況曝光
快訊／吊橋下驚見屍體！　雨衣遮蓋露出一雙腿
母過世「兄妹上吊陪葬」！遺書留百萬還債　表弟難過：根本沒借過
花百萬娶老婆！洞房見大腿有名字刺青　一問崩潰：噁心
全台6飯店「住1晚送1晚」！　還能爽泡溫泉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

直接到北部醫院旁炸雞排！連15天送炸物打氣　醫護：老闆帥爆

男友超愛吃金針菇！　她嚇壞：隔天原封不動出現太可怕

貪搶40盒暖暖包！「直擊北投店這一幕」驚呆　是否限購官方回應了

淡水妹半夜爆胎！載1人遇外送員搭救　「暖心哥哥」身分曝

台鐵估瑞芳=猴硐2/8雙線通車！施作「排樁擋土牆」防邊坡滑動

大甲高中戶外教學…驚爆集體感染病毒！2生情況嚴重「拉肚子1周」

快訊／午後強冷氣團南下！北台灣急凍「下探8°C」　8縣市低溫警戒

快訊／新冠肺炎再增7例境外移入　指揮中心下午2時說明！

春節交通懶人包！搭大眾運輸免費or半價　各大「優惠措施」一次看

不怕吃到茼蒿農藥殘留！專家傳授2撇步：浸泡在流動的水中10分

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

田馥甄不每天洗頭全因「客家人節儉」　黃子佼讚她英文實力「小時候是小老師」

兒勸媽學投資！意外發現佛系帳戶 她「13張台積電放到0成本」超衝擊

烈火焚車曝！湖口休息站轎車爆燃　YT達爾愛駒遭燒傷：早知不上廁所

周杰倫豪送《頭文字D》AE86！　王俊凱爽到手抖：以後的豆腐我來守護

鬼鬼忙1年不發年終：今年努力補上！　有看《未來媽媽》？自CUE看禾浩辰「這部戲」

直接到北部醫院旁炸雞排！連15天送炸物打氣　醫護：老闆帥爆

男友超愛吃金針菇！　她嚇壞：隔天原封不動出現太可怕

貪搶40盒暖暖包！「直擊北投店這一幕」驚呆　是否限購官方回應了

淡水妹半夜爆胎！載1人遇外送員搭救　「暖心哥哥」身分曝

台鐵估瑞芳=猴硐2/8雙線通車！施作「排樁擋土牆」防邊坡滑動

大甲高中戶外教學…驚爆集體感染病毒！2生情況嚴重「拉肚子1周」

快訊／午後強冷氣團南下！北台灣急凍「下探8°C」　8縣市低溫警戒

快訊／新冠肺炎再增7例境外移入　指揮中心下午2時說明！

春節交通懶人包！搭大眾運輸免費or半價　各大「優惠措施」一次看

不怕吃到茼蒿農藥殘留！專家傳授2撇步：浸泡在流動的水中10分

CES展車用電子亮點／1顆旋鈕調全車設定、最佳化手機無線充電登場

LIFE・經典／往天空延伸的大樹建築　台南市立圖書館總館呈現在地美

台中百人青諮會提案51件參採8成　盧秀燕：每個意見都寶貴

美國哥倫布市發現2種新型新冠肺炎病毒株　黃偉哲去信關懷姊妹市疫情

陸敬民／房市亂象轉檯面下　注意！房價恐漲至首購臨界點

爆量蔬菜超清爽！桃園全天候早午餐　咬下帕尼尼滿滿芋泥餡

曾睡過中國女間諜！民主黨眾議員任彈劾川普管理人　他怒：美國完了

快訊／彰化八卦山驚見男屍！「雨衣遮蓋露出一雙腿」　警急封鎖調查

促轉會擬收歸不當黨產賠償政治受難者　楊翠：非常合理

直接到北部醫院旁炸雞排！連15天送炸物打氣　醫護：老闆帥爆

生活熱門新聞

女被灑湯逼「整桌免錢」　關鍵畫面曝光

有車有房還不夠！女友媽「3條件」要她回頭相親

午後變天轉雨！強烈冷氣團今襲越晚越濕冷　連凍3天探7度

「好市多暖暖包」秒殺！他搶40箱：因小孩多

強冷氣團南下！北台灣急凍8°C

國中生遭霸凌偷10萬給「風雲人物」　師回答讓爸怒了

12生肖2021運勢解析　解煞轉運一次看

一家4口到好市多　「整車商品」竟都要退貨

小學生造句「媽媽的飯很難吃」　老師傻眼哭哭

不藏了！CIA解密「713份UFO檔案」全曝光

快訊／新冠肺炎再增7例境外移入

鬼滅之刃快閃店　巨型禰豆子萌翻

風雲人物霸凌特教生！爸控國中包庇　校方：交朋友合理

調查8成4學校禁學生加穿保暖衣物

更多熱門

相關新聞

目前你的內心狀況如何？

目前你的內心狀況如何？

挺現實的社會，不友善的環境，你也開偽裝起自己了嗎？

天蠍防小人！12星座「7日運勢」曝

天蠍防小人！12星座「7日運勢」曝

出門玩必看！最佳旅伴星座排行榜

出門玩必看！最佳旅伴星座排行榜

「記性最差」星座Top 3

「記性最差」星座Top 3

「3生肖」今起財運旺到爆表！

「3生肖」今起財運旺到爆表！

關鍵字：

搜狐號運勢生肖星座

讀者迴響

熱門新聞

新北5歲童指甲被拔光虐死　恐怖外婆求法官：想回家

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

母親聖誕節過世兄妹輕生　現場留百萬要還表弟

路邊驚見「碳烤10…」新莊男一看單位心都碎了

只買2檔ETF！台大40K男2年賺760萬

小白被餵只給看半臉！網見牠笑歪

極品台男求復合　女友爆發4句神反擊

余苑綺少外食不碰油炸罹癌1關鍵

有人公園遛獅子！飼主無奈喊冤望

孫協志《叱咤風雲》畫面全刪光！

12秒恐怖慎入　女孩長髮藏頭蝨王國

快訊／陳水扁母親陳李慎病逝　享壽94歲

考古挖到千根象牙　專家驚喊：快埋起來

高雄最轟動「韓八火烤兩吃」開了！

台南25歲妹國小吸毒國中援交　為男友賣淫崩潰

更多

最夯影音

更多
周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑
《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面