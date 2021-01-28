陸《海警法》擾台海？　陸委會：凸顯中共擴張企圖

▲大陸海警船在海上巡航。（圖／路透社）

記者陳政錄／台北報導

中共全國人大常委會會議22日通過《海警法》，授權中共海警在所謂「管轄海域」動武，造成台海隱憂。對此，陸委會發言人邱垂正28日直言，此事已經凸顯中共對外擴張企圖、升高周邊的緊張情勢，呼籲陸方應遵守國際法、履行維護區域和平的承諾。

陸委會28日舉行例行記者會，有媒體提問，由於大陸「把台灣當成它們的一部分」，《海警法》通過，是否對台灣構成威脅。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

邱垂正回應，目前中共海警已經成為大陸武警部隊的一員，遵從黨及中央軍委會的統一領導，由於該法授權大陸海警單位使用武器合法化，未來將輔助共軍嚇阻其他船隻，進入其所聲稱的管轄海域。他提到，中共此舉已引起日本、菲律賓等區域國家的抗議及不滿。

邱垂正說，國際輿論都認為，此事已經凸顯中共對外擴張企圖、升高周邊的緊張情勢。我們認為，中國大陸身為亞太區域一員，應遵守國際法及履行維護區域和平的承諾，自我克制。他表示，對於相關情勢的發展，政府將密切關注，至於我方海巡執法機關，都有標準作業程序及因應措施，「相信我們海巡人員會注意執法的安全。」

對於大陸《海警法》將自2月1日起生效，日本共同社分析，大陸未來在釣魚台海域的行動將變得更加尖銳；日本外相茂木敏充也表明，已向中方傳達了日本對海警法的擔憂與關注。

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