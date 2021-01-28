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高階警49人升官名單出爐！維安總統官邸　他接掌天下第一分局

▲▼新任文山第一分局長許頌嘉接任。（圖／記者林敬旻攝）

▲北市中正二警分局長許頌嘉接任天下第一分局中山警分局長。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

警政署28日下午發布49名警政監、警監督察、全國六督直轄市分局長在內、包含高階三線二星到三線一星的中高階警階職務。警政署表示，基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，調整警政署組長副組長等高階警職缺，人事甄審會經參據各適任人選之品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能，相關49名調整名單如下，並統一於2021年2月1日星期一上班日辦理交接到任。

1、警政署警監督察劉振安調任警政署交通組副組長
2、新竹縣政府警察局副局長林志盛陞任警政署警監督察
3、雲林縣警察局副局長鄒貴智陞任警政署警監督察
4、嘉義縣警察局副局長張順調陞任警政署警監督察
5、屏東縣政府警察局副局長林長春陞任警政署警監督察
6、臺北市政府警察局保安警察大隊大隊長李國禎陞任警政署警監督察
7、警政署警監督察江碧煌調任臺北市政府警察局警政監
8、基隆市警察局副局長蘇永芳陞任新北市政府警察局警政監
9、彰化縣警察局副局長賴宏豐陞任新北市政府警察局警政監
10、警政署警監督察高元光調任臺中市政府警察局警政監
11、臺中市政府警察局豐原分局分局長高誌良陞任臺中市政府警察局警政監
12、高雄市政府警察局後勤科科長陳宗武陞任高雄市政府警察局警政監
13、警政署保安組科長王炳睿調任臺北市政府警察局文山第一分局分局長
14、臺北市政府警察局資訊室主任陳炯志調任臺北市政府警察局北投分局分局長
15、新北市政府警察局防治科科長陳保緒調任新北市政府警察局保安警察大隊大隊長
16、警政署刑事警察局偵查第六大隊大隊長蔡燕明調任桃園市政府警察局刑事警察大隊大隊長
17、臺中市政府警察局公共關係室主任陳松寅調任臺中市政府警察局交通警察大隊大隊長
18、警政署航空警察局保安警察大隊大隊長王子雄調任臺中市政府警察局保安警察大隊大隊長
19、臺南市政府警察局人事室主任劉全福調任臺南市政府警察局保安警察大隊大隊長
20、警政署保安組科長張偉中調任高雄市政府警察局交通警察大隊大隊長
21、警政署後勤組科長潘志成調任新竹縣政府警察局副局長
22、警政署刑事警察局偵防犯罪指揮中心主任陳源輝調任雲林縣警察局副局長
23、警政署國道公路警察局督察長林建佑調任基隆市警察局副局長
24、臺北市政府警察局行政科科長陳東成調任彰化縣警察局副局長
25、臺中市政府警察局民防管制中心主任傅孟煒調任新竹市警察局副局長
26、臺中市政府警察局人事室主任許健基調任嘉義縣警察局副局長
27、高雄市政府警察局秘書室主任魏仲亨調任屏東縣政府警察局副局長
28、臺北市政府警察局中正第二分局分局長許頌嘉調任臺北市政府警察局中山分局分局長
29、臺北市政府警察局文山第一分局分局長吳在堂調任臺北市政府警察局中正第二分局分局長
30、臺北市政府警察局松山分局分局長李權哲調任臺北市政府警察局大安分局分局長
31、臺北市政府警察局北投分局分局長林志誠調任臺北市政府警察局松山分局分局長
32、新竹市警察局副局長沈明義調任臺北市政府警察局保安警察大隊大隊長
33、新北市政府警察局海山分局分局長林温柔調任新北市政府警察局新莊分局分局長
34、新北市政府警察局蘆洲分局分局長李忠萍調任新北市政府警察局海山分局分局長
35、新北市政府警察局淡水分局分局長張國哲調任新北市政府警察局蘆洲分局分局長
36、新北市政府警察局保安警察大隊大隊長黃南山調任新北市政府警察局淡水分局分局長
37、桃園市政府警察局刑事警察大隊大隊長邱紹洲調任桃園市政府警察局桃園分局分局長
38、臺中市政府警察局交通警察大隊大隊長林沐弘調任臺中市政府警察局第五分局分局長
39、臺中市政府警察局第四分局分局長吳耀南調任臺中市政府警察局第六分局分局長
40、臺中市政府警察局大雅分局分局長許明耀調任臺中市政府警察局第四分局分局長
41、臺中市政府警察局太平分局分局長賈立民調任臺中市政府警察局大雅分局分局長
42、臺中市政府警察局保安警察大隊大隊長葉志誠調任臺中市政府警察局太平分局分局長
43、臺中市政府警察局東勢分局分局長吳銘淵調任臺中市政府警察局豐原分局分局長
44、高雄市政府警察局楠梓分局分局長劉安杰調任臺中市政府警察局東勢分局分局長
45、臺南市政府警察局第三分局分局長方國璽調任臺南市政府警察局第一分局分局長
46、臺南市政府警察局善化分局分局長朱信憲調任臺南市政府警察局第三分局分局長
47、臺南市政府警察局新化分局分局長歐祖明調任臺南市政府警察局善化分局分局長
48、臺南市政府警察局保安警察大隊大隊長余鴻恩調任臺南市政府警察局新化分局分局長
49、高雄市政府警察局交通警察大隊大隊長陳文耀調任高雄市政府警察局楠梓分局分局長
 

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