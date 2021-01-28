高階警49人升官名單出爐！維安總統官邸　他接掌天下第一分局

國立中正大學犯罪研究中心主任楊士隆25日公佈：針對2020年度民眾對台灣警察滿意度進行「手機民調」研究，民眾對「住家及社區治安滿意度」高達90%民眾滿意，且有5成民眾認為當前治安狀良好，該研究從2020年12月 28日至31日訪問全台 3,005位民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差最大為正負 1.79%。今天中正大學犯罪研究中心正式對外公布調查數據，其中民眾滿意度最低的就是「警方掃蕩黑幫」成效，滿意度僅有61.4%。