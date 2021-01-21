館長案300萬「AP限量版萬年曆」失蹤　警政署要抓「幹表內鬼」！

▲寶和會退休會長邵柏傑疑涉入館長槍擊案。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者張君豪／台北報導

館長陳之漢遭槍擊案居然爆發案外案！新北市刑警大隊去年12月初拘提竹聯幫寶和會前會長「小寶」邵柏傑等五名該幫會重要幹部到案，警方搜索邵柏傑好友家中查扣24支高檔名牌手錶，粗估市價超過千萬，但承辦檢察官認為警方無法證明這些高檔名錶與犯罪所得有關，要求警方發還。

但邵柏傑發現其中一支市價超過3百萬元的愛彼（AP）陶瓷錶不翼而飛，當事人雖不願追究，但新北警方為表達辦案態度公正性，事後新北市刑大主動提供50萬與邵柏傑達成和解，21日更報請新北地檢署成立專案小組追查，務求揪出幹表內鬼。

據了解，新北警專案小組當天搜扣這批名表過程有DV及隨行警員密錄器全程拍攝，有明確拍下這批名表裝入紙箱後搬運上偵防車，然後運回新北市刑警大隊偵五隊辦公室內查扣，後來因當天檢察官裁定搜扣名表無法證明與竹聯幫寶和會犯罪所得有關，裁定警方發還。

結果承辦人交表時，邵柏傑赫然發現最昂貴、市價逾新台幣3百萬元的愛彼表限量白陶瓷版萬年曆表不翼而飛，新北警方坦承疏失，事後新北市刑大主動提供50萬賠償金與邵柏傑達成和解，新北警方也展開內部調查抓內鬼。

專案人員私下透露，根據警方蒐證畫面，確定名表被查扣封存，搬上公務車過程都有錄影，當天到名表發還過程中都存放在新北市刑大偵五隊辦公室內，但因新北市刑大監視器僅裝設在大廳、走廊、電梯等公共空間，辦公室內並無駐地監視器「目前證據無法確定有警員竊取查扣名表」。

警內部清查發現當天包含刑事局、新北保大支援該專案人員都有進出該辦公室，目前已先將隸屬新北警編制的參與專案人員送新北市警局鑑識中心測謊，12名受測警員都通過測謊；新北警也初步排查易銷贓當鋪、精品店買家等管道，目前尚未有該類名表脫手消息，允諾未來將配合檢察官擴大追查釐清名表流向。

民進黨前立委段宜康更在臉書PO文抨擊檢警「包庇」並質疑「和解的50萬是負責的辦案人員拿出來，還是新北市刑警大隊的公款？可以拿公款來私了刑案嗎？」並認為「新北市政府、警政署縱容新北市警局以行政調查、懲處，就把這個重大風紀案件混過去！」

對此新北警方及警政署都發表聲明表示，新北警方針對丟表案，已報請新北檢察官指揮偵辦，新北警督察室靖紀小組全力配合偵辦，未來也會嚴格要求落實證物封緘SOP避免類似情況再度發生。

但警政署坦承，認定新北市警局未依規定向上級報告，在案發之初逕自內部調查簽結，違反警政署風紀通報等相關規定、警政署也認為新北市警局警員違反扣案證物保管規定，過程有一定疏失。

但專案小組成員私下抱怨，認為遺失名表，失主也無原廠單據、購買證明能證實遺失的名表就是AP限量版陶瓷萬年曆表，50萬賠償金更是新北市刑警大隊自掏腰包賠償，警方僅是要努力證明「辦案態度正直」不願與槍擊案涉嫌人妥協，還遭到前立委指責監守自盜、盜用公帑根本就是不實指控。

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