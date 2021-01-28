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嘉縣呼籲注重勞工權益　春節期間出勤工資加倍發放

▲▼ 勞工春節期間出勤工資加倍發放 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉縣提醒雇主勞工春節期間出勤工資加倍發放 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府提醒各事業單位農曆除夕、大年初一至初三4天是國定假日，雇主應依規定給勞工休假並給薪，如需勞工出勤，應先徵得勞工同意，該日工資應加倍發給。舉例來說，如月薪制勞工為月薪 36,000 元，換算每日工資為1200元，則需再另加給工資1,200元，時薪制勞工如約定時薪160元，每小時需再另外加給160元。

縣府工暨青年發展處指出，依勞動基準法第37條規定，內政部所定應放假之紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假。若勞工出勤，依勞動基準法第39條規定，加倍發給工資，違反者將依勞動基準法第79條第1項第1款，處2萬元以上、100萬元以下罰鍰。

勞青處表示，多數企業是比照行政機關辦公日曆表出勤，約定周一至周五為工作日、周六為休息日、周日為例假的出勤模式，2月13日及14日（農曆初二、初三）適逢周六休息日與周日例假，所以訂於2月15日及16日(農曆初四、初五)補假，至於2月10日工作日與2月20日休息日調整互換，形成春節連假，企業也可視需求自行調整，但若要比照行政機關辦公日曆表，提醒需先經工會同意，如無工會者，須經勞資會議同意後，程序才算完備。

勞青處提醒春節期間如採排休制之企業，如服務業、餐飲業等，可經勞工同意將春節的國定假日與其他工作日對調實施，薪資照常發給，但應明確排出調移的休假日讓勞工了解，不得使勞工正常工作時間連同延長工作時間一日超過12小時，以免造成爭議。

勞青處強調，今年將針對春節期間企業易違反情事，如國定假日工資、基本工資等加強輔導，如有勞動法令疑慮，請洽詢05–3620123轉8018、8023 嘉義縣政府勞青處。

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