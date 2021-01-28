美國務卿上任後首談中國：未來最重要雙邊關係　對抗競爭也能合作

▲美國國務卿布林肯闡述新政府對中態度。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓27日專電

美國國務卿布林肯26日上任，今天首度談到美中關係。他表示，美中關係無疑是未來世界上最重要的雙邊關係，將形塑將來世界樣貌；這段關係有對抗也有競爭成分，但也不乏合作面向。

參議院26日中午以高票通過布林肯（Antony Blinken）出任國務卿人事案，他當天下午隨即宣誓就職，並於今天舉辦上任後首場記者簡報會。

有媒體詢問布林肯，他同意北京在新疆的作為構成「種族滅絕」（genocide），在這背景下能如何與中國在氣候變遷上合作。布林肯曾在19日參院聽證會上說，他贊同前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將中國對新疆維吾爾族的打壓認定為「種族滅絕」。

布林肯表示，美中關係無疑是未來世界上最重要的雙邊關係，這不是秘密，這段關係將形塑將來世界的諸多樣貌。

布林肯指出，美中關係對抗成分日益增加，當中有競爭部分但仍有可合作地方。若共事符合雙方共同利益就是可合作領域，這顯然包括氣候議題，能在對抗全球暖化上取得具體進展，對中國、美國與其他國家都有利。

布林肯說，他認為也希望美中能在此議題上尋求合作，但會依循大架構下的美國外交政策、美方關切及需要解決的諸多中國議題來進行。

針對美國駐聯合國大使提名人湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）今天稍早在參院聽證會中表示，國務院正在檢視先前對中國在新疆作為的認定，有媒體詢問這僅是程序上的檢視，還是新團隊對認定有不同想法。

布林肯強調，他還沒看到湯瑪斯-葛林斐德聽證會證詞，所以不便評論，但他的判斷仍是維吾爾族人正面臨「種族滅絕」，這點沒有改變。