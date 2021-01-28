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瘋電影／細物警探　每個失蹤人口都有一個悲傷故事

文／賴賴

▲▼細物警探。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

兩位男主加起來三座奧斯卡，演技實在看得過癮，而同為奧斯卡影帝雷米馬利克在丹佐華盛頓身旁，毫不遜色，還能顏質擔當，電影流暢好看，看完有驚喜，原來你以為是在看的劇情，反轉得漂亮且驚喜，另一種深刻的內涵充斥，這位自編自導的作品實在後勁十足，超好看。

不爆雷，電影的人物塑造非常細緻用心，一個老警探，開著一台充滿沙塵的破車，人與車一樣滄桑，看得出來是一個有故事的警察，邁入中年卻仍是巡警，明明辦案積極專業老練為何會混得這麼差，新來的重案組警官，外型和專業都在線，高材生畢業有美麗妻女，非常對比的兩造，放在一起很想知道會發生什麼事。

劇情開始就懸疑緊張，這是在大銀幕觀賞的作品，不論是劇情編排或是視覺場景安排，都有一定程度的內涵，而看完電影便豁然開朗，每個失蹤人口都有一個不足為人道的陰暗故事。很期待有續集。

片　　名：細物警探
英文名稱：The Little Things
類　　型：劇情、犯罪、懸疑/驚悚
上映日期：2021-01-28
片　　長：127分鐘
導　　演：約翰李漢考(John Lee Hancock)
演　　員：丹佐華盛頓(Denzel Washington)  、 雷米馬利克(Rami Malek)  、傑瑞德雷托(Jared Leto)、 湯姆休斯(Tom Hughes)

國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：華納兄弟


劇情大綱

克恩郡副警長喬狄肯，小名狄克（丹佐華盛頓飾演），被派往洛杉磯進行本該是趟簡單明快的證據收集任務。取而代之的是，他被捲入一場緝捕正肆虐該市的連環殺手之行動。領導緝捕的是洛杉磯郡警長吉姆貝克斯特（雷米馬利克飾演），對狄克的警察直覺大為驚艷，因而私自尋求他的協助。但在兩人追踪兇手時，貝克斯特渾然不覺該調查勾起了狄克過去不愉快的回憶，隨之出土的黑暗祕密除了威脅案件調查外，可能牽連更劇。

▲▼細物警探。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲原來業績優越的丹佐華盛頓，怎麼會淪為巡警，高材生畢業的警佐很疑惑。

▲▼細物警探。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲優秀、聰明、犀利以及正義感強烈，雷米馬利克超帥駕馭。

▲▼細物警探。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲陰險、狡猾、惡劣的疑犯，有連續殺害單身女孩的嫌疑。

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