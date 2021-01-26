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瘋電影／末世戰疫：鳴鳥檔案　擁有免疫力才能獲得自由

文／賴賴

▲▼末世戰疫：鳴鳥檔案。（圖／YAHOO）

瘋言瘋語：

顯然的這是一部貼近現在發生的疫情加以改編人類的現況，雖然是低成本電影，但卻仍參考如何在最少場景、最少人物中，單靠事件去讓劇情不單調，把網路中可以運用的解悶環境置入電影，與觀眾有共同語言，而刻意設計出一個具有免疫象徵的手環來混亂安定靜態視覺，很聰明。

瘟疫帶走親人愛人，為了最愛的孩子和女友，母親和男友奮不顧身的拼命救援，雖然方法不對也很自私，但這卻是普羅大眾的共同語言，只要能得救，誰管程序步驟合法和他人死活，就是一部可以參考的小成本劇本型態。

片　　名：末世戰疫：鳴鳥檔案
英文片名：Songbird
類　　型：科幻、懸疑/驚悚
上映日期：2021-01-08
片　　長：01時25分
導　　演：亞當梅森(Adam Mason)
演　　員：KJ 阿帕(K.J. Apa) 、 亞歷珊卓妲妲里奧(Alexandra Daddario) 、 黛咪摩爾(Demi Moore) 、 布萊德利惠特福(Bradley Whitford) 、 彼特史托梅爾(Peter Stormare) 、 克雷格羅賓森(Craig Robinson) 、 索菲婭卡森(Sofia Carson)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

西元2024年，一種名為 COVID-23 的病毒肆虐全球，突變後的病毒致死率超過50％，全球邁入大封鎖第四年。美國政府為了控制疫情，強制將所有染疫的美國人送往名叫「Q區」的隔離營，以非人道的手段進行管理。在這絕望的世界，對病毒免疫的快遞員尼可（KJ阿帕 飾）與女孩莎拉（索菲婭卡森 飾）墜入了愛河，兩人卻因為居家隔離的緣故無法相見。但當莎拉意外接觸確診者即將被強制送往隔離營，尼可決定不惜一切代價，穿梭在杳無人煙的洛杉磯街頭只為了找出任何可以拯救莎拉的方法……

▲▼末世戰疫：鳴鳥檔案。（圖／YAHOO）

▲病毒席捲全球，無一倖免的人類，只能苟延殘喘得躲在家裡。

▲▼末世戰疫：鳴鳥檔案。（圖／YAHOO）

▲全副防毒面具的士兵，在封城情況下，不准偷渡者進入。

▲▼末世戰疫：鳴鳥檔案。（圖／YAHOO）

▲只有擁有免疫者黃手環，可以暢行無阻。

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