瘋電影／致命天際線　出軌軍妻暗渡私生子遇外星怪物

文／賴賴

瘋言瘋語：

以偶像視覺操作的電影，鏡頭乏善可陳，幾乎是超殺女的ONE GIRL SHOW，這才感到特別尷尬，演技難以承擔這麼吃重的長度表演，過程中有著許多007高難度的機艙外緊急搶救小孩設計，那飛機下感覺比單槓還安全。

超殺女這次不僅是少數會操作軍機機關槍的操作手，還帶著永遠不哭的嬰兒逃命，整個故事劇本雖然BUG連連，但這TA設定就是超殺女的粉絲電影，所以不必在意，就是偶像戰爭片，但只有兩三個場景，在機艙內。

最後二戰時期美國女飛行員的歷史影片，該是本片最珍貴有意義的畫面。



片 名：致命天際線

英文片名：Shadow in the Cloud

類 型：戰爭、動作、恐怖

上映日期：2020-12-31

片 長：01時23分

導 演：梁文欣(Roseanne Liang)

演 員：克蘿伊摩蕾茲(Chloe Grace Moretz) 、 尼克羅賓森(Nick Robinson)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱



二戰期間，一名帶著機密貨物的女飛行員慕德（克蘿伊摩蕾茲 飾）登上一台B-17轟炸機，面對不請自來的慕德，男性機組人員對她的不滿與鄙視逐漸高漲，眼看雙方衝突越演越烈之際，他們目擊雲層中出現了神祕暗影，究竟這個暗影本體是來襲的日本空軍，還是潛藏在雲端的未知恐怖？

▲密封的皮箱裡裝的是一個永遠不哭的嬰兒。

▲帶孩子逃亡的亡命老母，太多演技都很偶像。

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