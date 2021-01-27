瘋電影／我在時間盡頭等你　用我的壽命成全妳的夢想

文／賴賴

瘋言瘋語：

好看，雖然是大陸電影，卻溫馨感人，感覺是很小的時候就遇到冤親債主，用盡一生還債的故事，電影歌曲動人，徐徐的節奏配合芭蕾和悲傷愛情特別合適，電影流暢好看，奇幻的元素透過一隻手錶，改變了時間生命歷程，文青風味。

電影雖然重點就在男女主角身上，但是劇情內容跨出國度，有了國外留學生的風貌，過得清苦的留學生活，卻也甜蜜，青春不就是吃苦的過程，在回憶中特別甘甜，而男主角癡情的程度令人感動，很像投資失利不斷重複加碼，把自己賠光了，還好後來有回收一些，整體是好看的，不流俗套的愛情電影。

片 名：我在時間盡頭等你

英文名稱：Love You Forever

類 型：愛情、奇幻

上映日期：2021-01-15

片 長：01時55分

導 演：姚婷婷

演 員： 李一桐 、 范偉 、 張超 、 李鴻其

國 家：中國

語 言：國語

發行公司：CatchPlay

劇情大綱

前往布拉格追尋夢想的年輕舞蹈員邱倩（李一桐 飾），一次意外看了年邁保全林格（李鴻其 飾）的日記，日記中記滿邱倩從小到大的生活點滴，連她的另一半也包含在內。熟悉的情節、陌生的戀人，一頁頁的文字像一段又一段的回憶，究竟邱倩與林格是什麼關係？而林格又藏著什麼不可告人的秘密？

▲驚鴻一瞥便一見鍾情至死不渝，這不是冤親債主是什麼？

▲心甘情願的不顧一切為對方付出，實在是感人。

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