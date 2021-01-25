瘋電影／法蘭克　帶著面罩長大的天才音樂家

文／賴賴

瘋言瘋語：

這是一部所有正在執行創作工作者的迷思，尤其是成熟的藝術創作，通常會在媚俗但賺錢，還是秉持崇高理想但餓肚子的心情，來製作作品，不論是音樂、電影、甚至服裝設計，電影有高深的內涵，卻只用個簡單的腳色設定就把一切複雜的思路表達，超高明的劇本。

人物設定相當聰明，以精神病患來說服普羅大眾，這些少數不同於平常人的藝術家，他們的思考模式從根本就不同，創作作品幅員遼闊，也不是我們凡人想像得到的境界，正因此而無法產生共鳴，而這種藝術死於當代者，比比皆是，反而是通俗藝術可以膾炙人口，淺顯易懂令人朗朗上口，進而大賣爆富，追求靈魂藝術或是與多數人站在一起面對宇宙，電影漂亮的說了一個不是你死就是我活的藝術真理。

文青電影，但流暢好看。

片 名：法蘭克

英文片名：Frank

類 型：劇情、喜劇

上映日期：2021-01-22

片 長：01時35分

導 演：藍尼亞伯漢森(Lenny Abrahamson)

演 員：多姆納爾格里森(Domhnall Gleeson) 、 麥可法斯賓達(Michael Fassbender) 、 史古特麥奈利(Scoot McNairy) 、 瑪姬葛倫霍(Maggie Gyllenhaal) 、 馬克胡柏曼(Mark Huberman)

國 家：英國、愛爾蘭

語 言：英語

發行公司：聯影／聯贏



劇情大綱



害羞的男孩住在偏僻的小鎮，沒事看海發呆，生活平靜的像個白日夢，卻渴望用音樂理解這個世界。直到某天，一個另類神秘的搖滾樂團悄悄來到鎮上，鍵盤手自殺未遂，男孩自告奮勇替補，站上台才發現主唱竟然是個戴著面具的怪咖「法蘭克」。當鼓聲落下，一段為了音樂不要命、衰事連連的搞怪突槌之旅就此展開…



故事靈感來自英國龐克搖滾歌手法蘭克塞德波頓，愛爾蘭怪傑藍尼亞伯漢森力邀當紅巨星麥克法斯賓達、實力派女星瑪姬葛倫霍，和新生代小生多姆納爾格里森，玩出風靡全球的音樂「灰」色喜劇。片中獨特的迷幻搖滾風格，受全球影評譽為有如「地下絲絨樂團（Velvet Underground）遇上Lo-fi才子丹尼爾強斯頓Daniel Johnston」，一首《I Love You All》成為年度最動聽的電影主題曲之一，可愛的面具更引起影壇一股熱烈的「法蘭克」旋風，啟動觀眾眼和耳的想像極限！

▲集合了許多精神病患者的天才音樂家樂團。

▲法蘭克的天真浪漫和才華洋溢，為其他音樂家所羨慕。

▲法蘭克像精神領袖一般的存在，這群人與世脫節。

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