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瘋電影／火口的二人　情慾強烈的亂倫血緣

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文／賴賴

▲▼火口的二人。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

男女主角演技了得，這麼赤裸裸完全一絲不掛的演出，兩人真實情甚至情慾戲甚多，有血緣的堂兄妹亂倫感情戲，劇本細膩，女主角身材實在好，而任何狀態都自然得旁若無人，實在佩服演員敬業及專業程度，正因如此，觀眾在觀影時，輕易入戲而瞭解這兩人的複雜情緒，這演技應該得獎。

衝著直木賞的名號來觀賞，電影流暢好看，節奏掌握和整體氛圍，文學情慾非常強大的劇本力，成本不高卻有著許多隱喻，當富士山要爆發時，你還需要顧慮什麼？世俗眼光？真愛最大，生命誠可貴，愛情價更高。很久很久沒看到這麼純粹的文學藝術創作，文藝情慾的最高展現，強大的超值感藝術片，好看。

片　　名：火口的二人
英文名稱：It Feels So Good
類　　型：劇情
上映日期：2020-04-01
片　　長：01時55分
導　　演：荒井晴彥
演　　員：柄本佑(Tasuku Emoto) 、 瀧内公美(Kumi Takiuchi)
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：采昌

劇情大綱

有些情感，只能做不能說
十天後即將迎接婚禮的直子（瀧内公美飾演），與重返故鄉秋田的昔日戀人賢治（柄本佑飾演）久別重逢。為了迎接新生活，直子開始整理起過去物品，並從中翻出一本相簿，裡頭盡是她與賢治一絲不掛的黑白交纏寫真。透過舊照回憶美好時光的兩人，也激起了過往青春時光的慾望本能。「只要今晚就好，讓我們回到過去好嗎？」在直子未婚夫歸來的五天之內，兩人將在刻畫肉體愉悅記憶，以及追求情愛糾葛的盡頭當中，看到什麼樣的風景呢？

【關於電影】

直木賞作家禁忌小說改編，一生必看的慾望越界之作
一般觀眾心中，不免會將情慾電影跟情色A片畫上等號；尤其日本電影更鮮少全片都在談論情慾、甚至上演一場場瞠目結舌的情慾性愛。不過一部從情慾出發、進而描繪男女情愛糾葛，甚至將情慾場面昇華到藝術層次的電影《火口的二人》，竟然在日本影壇掀起轟動，並被高度讚譽為「一生必看的慾望越界之作」。本片改編自直木賞作家白石一文的禁忌小說，更是他小說首度被電影化。作品揉合震災背景，以及在日常之下的濃密性愛，彷彿即將噴發的火山，迸裂出扭曲卻純潔、毅然而絕美的生命岩漿。白石一文對本作表示：「當巨大的外在世界崩壞時，人們只能在自己的小世界中尋求生存之道。男女主角將自我封閉在兩人專屬的小世界裡，伴隨男女之間自然而然的肉體關係，彷彿被拋入無法說謊的宇宙當中，裡頭有著快感，也袒露人們原本擁有的特質。似乎唯有潛入這個小宇宙中，人們才能發揮真正的堅強。」

如此一部充滿愛慾的禁忌之作，交由日本大師級編劇荒井晴彥打造，可說是一時之選。尤其他在眾多作品中描繪男女情慾，更曾五度榮獲電影旬報「最佳編劇獎」肯定。本片也是他繼《身心投入》、《此國之空》之後，再度挑戰編導二職，他對此表示：「我一直想拍能散發出『死亡』與『性愛』氣息，連相米慎二導演都能深受吸引，一部秋田西馬音內盆舞交織著男歡女愛的電影。」他也因此將故事舞台由福岡改為秋田，並在秋田進行拍攝，甚至捕捉有「亡者之舞」之稱，在當地擁有700年歷史，並被稱作「日本三大盆舞」之一的「西馬音內盆舞」演出。不僅如此，還請來知名攝影師荒木經惟的嫡傳弟子野村佐紀子，拍攝片中數幀黑白寫真，鮮明喚起男女主角的情愛過往與身體記憶，成功打造出全片獨特的抒情世界觀。劇組也找來下田逸郎譜寫充滿旋律性的樂曲，傾訴著登場人物們的情感，精彩將本片昇華成迫近男女深淵的故事。

片中兩位靈魂人物，找來以《你的鳥兒會唱歌》榮獲每日電影獎影帝，現今日本影壇不可或缺的實力派演員柄本佑；以及在廣木隆一職導《她的東京應召週末》中演技大受肯定，更加拓展活躍領域的實力派女演員瀧內公美共同擔綱。兩人透過一場接一場大膽的情慾性愛場面，演活了久別重逢，卻無可自拔地陷入情慾衝動的危險關係，並透過微不足道的對話、進食與性交，傳遞出兩人在日常性愛中的肉體主張。

絕美的畫面、精湛的演出、配合時而抒情、時而激烈的電影節奏，甚至是淫而不穢的大膽性愛場面，都讓全片轟動日本影壇。本片不僅入選高雄電影節開幕片，更橫掃日本眾多電影獎項。包括橫濱電影節「最佳影片」、「最佳新人」、「特別大賞」等三項大獎，以及電影旬報「最佳女主角獎」肯定。同時也強勢問鼎日本藍絲帶獎「最佳影片」，以及每日電影獎「最優秀日本電影」等八項大獎。同時，本片也獲得橫濱電影節、電影旬報、映畫藝術評選為「年度10大佳片」冠軍，更標誌著本片絕對是影迷的必看精采之作。

▲▼火口的二人。（圖／yahoo）

▲從小就住在堂哥家，和堂哥關係匪淺。

▲▼火口的二人。（圖／yahoo）

▲不被世人接受的關係，趁著火山爆發前也一併爆發。

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