瘋電影／末路狂奔　警長兒子養大成殺人犯

文／賴賴

瘋言瘋語：

故事單純，亮點是美國沙塵暴非常逼真，在沙塵暴的暴風下，德州農民的處境，而為了想盡棉薄之力的大兒子，卻遇人不淑因而改變了整個人生，電影流暢好看，瑪格羅比還是具備票房魅力。

視覺放在美國德州，乾枯的田野，搭配了沙塵暴，整個美國的貧脊感立體感受，美國農民生活不如我們所見好萊塢式的繁華，真正老百姓其實全世界都一樣，故事中的大兒子好心救美女，最後卻終生逃亡，這大概是所有有青少年孩子的父母，最恐懼的事情，如何讓理智戰勝賀爾蒙，賀爾蒙真是人類最大天敵啊。



片 名：末路狂奔

英文片名： Dreamland

類 型：愛情、劇情、懸疑/驚悚

上映日期：2021-01-15

片 長：01時41分

導 演：邁爾斯裘立斯派拉費特(Miles Joris-Peyrafitte)

演 員：瑪格羅比(Margot Robbie) 、 芬恩柯爾(Finn Cole) 、 崔維斯費米爾(Travis Fimmel) 、 凱莉肯頓(Kerry Condon) 、 蓋瑞特荷德倫(Garrett Hedlund)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：采昌



劇情大綱

讓我擁有妳，直到我倆沒有明天



尤金（芬恩科爾飾演）在德州的沙塵暴中成長，和父親一樣懷抱著逃離一切的夢想。父親從墨西哥寄來的明信片，成為兩人唯一的聯繫。這時，五名無辜百姓在鄰近小鎮的銀行搶案中喪生，地方當局開始對搶匪艾莉森（瑪格羅比飾演）展開通緝。為了獲得高額懸賞獎金，尤金決定要一起追捕她。不過他卻發現，逃亡中的艾莉森，竟躲在自家的農場穀倉當中。他也從艾莉森口中，發現事件真相可能與自己所想截然不同。兩人更因為許多共同點而墜入愛河，決定放棄一切，攜手展開逃亡…。

▲純樸的一家人，颶風來襲後生活都變了。

▲搶匪女逃到警長家躲避，美色誘引大兒子賣命。

▲大兒子被賀爾蒙沖昏頭，不但害父親失業，更涉險搶銀行殺人。

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