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小弟弟抓「大把1塊錢」買可樂！店員好奇一問　下秒暖請客還升級

▲▼零錢,1元,找零,收銀,1塊錢,一元。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲小弟弟拿了一大把1元要買飲料。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

這一幕讓達人超感動！溜溜球好手楊元慶日前在粉絲專頁貼文，說他到速食店買點心果腹的時候，看到排在他後面的小朋友拿著大把1塊錢，點餐時只要了一杯可樂。當時店員就好奇問小朋友「怎麼會有那麼多1塊錢？」聽到小弟弟的回答後，不僅店員暖心直接送上一杯飲料，楊元慶也不禁有所感慨。

溜溜球達人楊元慶日前在粉絲專頁「楊元慶 無法取代的溜溜球」發文，「下午肚子餓，跑到肯德基買蛋撻，這個小朋友馬上引起我的注意……」他表示，當時小朋友拿著一大把的1塊錢排在他的後面，點餐時則是點了一杯可樂。看到這一幕，店員也相當好奇，就問弟弟怎麼會有這麼多1元。

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小男生聽到問題後，就回答「媽媽說想喝可樂要自己存錢，倒一次垃圾1塊錢。」店員聽完後，直接拿了一杯可樂請小弟弟喝，還從小杯升級成大杯，相當暖心。

楊元慶不禁有所感觸，「也許是因為街頭藝人的身分，對這個畫面特別有感」，因為他過去也曾經拿零錢買音源線，當時老闆也問他怎麼那麼多零錢，「我說我是街頭藝人，老闆很霸氣的把錢退還給我，並道一句：『辛苦了，加油！』。」

最後楊元慶表示，他不是鼓勵大家以後都拿零錢消費，而是想說「你視為理所當然的東西，對某個人來說是珍貴的事物」，也感性喊話，「願你我有能力時都能適時幫助別人，即便只是一杯可樂，也能給小弟弟美好的下午。」

 

下午肚子餓，跑到肯德基買蛋撻，這個小朋友馬上引起我的注意，因為他拿著一大把的一塊錢，排在我的後方，輪到他時，點了一杯可樂。 店員問他怎麼會有那麼多一塊錢，小朋友說：媽媽說想喝可樂要自己存錢，倒一次垃圾一塊錢。店員聽完，送他一杯可樂，還從小...

楊元慶 無法取代的溜溜球發佈於 2021年1月26日 星期二
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