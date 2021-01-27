疫情若停課免驚！　新北備戰100線上資源、3萬台平板數位學習工具

▲學生利用LearnMode學習吧合作，體驗國語日報的報紙畫記，並利用AI幫助學生提升口語能力 。（圖／新北市教育局提供）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎疫情在台灣延燒，新北市教育局今（27日）指出，將超前備戰，於「新北市親師生平台」，整合超過100項線上學習資源，並要求各級學校於寒假前完成線上教學演練，以「同步」、「非同步」或「混成」等不同模式進行線上教學。同時配發3萬台平板並備妥3,300個4G門號(SIM卡)，隨時可提供缺乏資訊設備的弱勢家庭學生借用，為停課不停學作足準備。

教育局指出，該市長期推動資訊教育，以學生學習為中心，全國首創建置單一認證「親師生平台」，整合介接包含因材網、均一、學習吧、PaGamO等超過100項政府及民間學習資源，並整合康軒、翰林、南一及龍騰等教科書資源。新北市教師、學生及家長只要透過校務行政系統帳號登入後，即可免費使用各種線上學習資源及視訊工具，同時有線上化的佈題解說、練習、影音動畫、評量等互動功能，大大提升使用便利性。

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▲親師生透過校務行政系統帳號登入後，即可免費使用各種線上學習資源及視訊工具，同時有線上化的佈題解說、練習、影音動畫、評量等互動功能 。（圖／新北市教育局提供）

教育局長張明文表示，教育局針對防疫工作已有完整配套措施，疫情威脅不能讓學習中斷，新北市秉持「超前備戰」、「停課不停學」及「公私協力」原則，建置「停課不停學，學習送到家」專區，提供各種視訊教學工具及線上教學平台課程地圖，希望讓老師能夠以最簡單快速的方式運用線上資源進行教學。若有因疫情影響而無法到校學習，教育局將採取「學習送到家」方式，老師透過視訊教學、客製學習包或離線版課程方式，主動提供學生在家自學的課程單元，並指派作業互動教學，讓學生學習進度不中斷。

▲新北市首創建置單一認證「親師生平台」，整合介接超過100項政府及民間學習資源，3萬台平板等數位學習工具全到位。（圖／新北市教育局提供）

「停課不停學」專區也邀請新北市視訊教學經驗豐富的老師，製作操作懶人包及教學影片，讓第一線老師可以快速上手。昌福國小老師呂聰賢特別錄製Google Classroom 33段教學影片，Google Classroom雲端教室可以在網路上進行遠距教學、繳交作業、線上討論、作業批閱等。

龍埔國小老師施信源則是將視訊教學錄製成影片，他建議，因視訊教學較為單向，教材內容需要更具體的生活實例，同時要把班級經營納入，可以盡量搭配多種的科技軟體或平台來混成教學。此外，教育局與新北有線電視公用頻道(CH3)合作，規劃播出新北國教輔導團主題教學影片，110年首波將推出國小自然科學課程，並安排名師群於Youtube線上解惑，同步於Podcast節目提供師生隨選隨聽，學習更自主。

▲新北巿辦理教師線上教學研習「後疫情時代的數位創新教學」，提醒各校教師提前備戰，隨時做好若因應疫情師生停課不停學的準備。（圖／新北市教育局提供）

教育局表示，考量部分弱勢家庭學生家中可能缺乏資訊設備進行數位學習，已經配發各校共3萬台平板，並與電信業者以月租方式申請網路SIM卡服務共3,300個4G門號，提供給弱勢家庭家中沒有資訊設備的學生借用，為停課不停學作足準備。