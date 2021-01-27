女車長去過桃園某醫院「接隔離單」　台鐵緊急5點聲明

▲今傳出台鐵車長接獲隔離單，但並未去過桃園醫院。（圖／台鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

衛福部桃園醫院爆發院內感染，中央流行疫情指揮中心擴大居家隔離對象，而今日傳出一名台鐵女車長沒去過部桃卻接獲居家隔離通知，原因是她23日曾到平鎮某醫院就醫，而該醫院就是案889出院後二度就醫的醫院。台鐵證實此事，稍早也發出5點聲明，強調已經掌握車長足跡，將針對相關單位處所進行全面徹底消毒，車長值勤的列車也迴送維修單位加強清潔消毒。

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台北運務段長梁育裕上午出面受訪時進一步說明，台鐵一名女性車長昨晚接獲桃園市衛生局電話通知，她日前在某家醫院就診，該間醫院出現確診個案，因此必須進行居家隔離，台鐵立即安排防疫計程車將車長載送回家隔離。

梁育裕指出，該局所有乘務人員落實防疫規定，該名車長乘務列車送回基地加強消毒，所有在相同車班進出的同仁都加強自主健康管理，有身體不適要立即通報單位主管，車班同仁共約100餘人，全數列為健康管理對象。

梁育裕表示，針對疫調問題無法說明，不過車長目前身體狀況良好，沒有任何症狀，所屬單位同仁也沒有人被通知需要隔離，目前勤務都正常，每日落實量體溫、戴口罩等防疫規定。

台鐵5點回應如下：

一、本局某車班組女性車長於1月26日晚間接獲桃園市衛生局電話通知，因車長於1月23日至某醫院就診，該醫院有確診個案，需居家隔離至2月7日。

二、車長於1月27日凌晨勤務結束，立即依防疫規定安排防疫計程車載送返家居家隔離。

三、查本局所有乘務人員均落實CDC防疫規定，於上下班進行體溫量測及酒精消毒，各列車每日均進行漂白水消毒，每月4次迪森藥劑加強消毒，以確保乘務人員及旅客健康安全。

四、目前本局已掌握車長1/23-26的足跡，今日將針對相關單位處所進行全面徹底消毒。另其所乘務列車亦將迴送維修單位加強迪森藥劑清潔消毒。

五、本局已請車班組同仁確實做好自主健康管理，每日量測體溫，落實防疫規定。