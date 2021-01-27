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台鐵調車員勞安意外！工會批「制度缺失釀殉職」　曝班表藏大問題

▲台鐵林姓調車工遭車廂夾擊送不治，家屬傷痛，檢警查責任 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台鐵林姓調車工日前遭車廂夾擊送醫不治。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵潮州基地一位調車員日前不幸發生勞工意外，工作時遭車廂夾擊而死亡。台鐵產業工會指出，「這是制度問題造成的殉職」。從該員過去班表可見，他從未有任何見習調車員司的實務訓練，卻直接從協助的調車工，變成掌控全場的調車員司，訓練制度的不完備就是釀災原因之一。

台鐵局表示，在工作中殉職的林師傅進入臺鐵6年，所擔任的是調車工的身份，調車工作是三人一組，由一位調車員司負責現場工作的掌控，因此調車員司必需有足夠的實務訓練、相當的應變能力、以及長期的經驗累積。而另外兩位調車工則是協助調車員司，一同完成調車作業。

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然而殉職的林師傅當天擔任的工作卻是調車員司，從過去的班表可以發現，他並沒有任何見習調車員司的實務訓練，卻直接從協助的調車工，變成必需掌控全場的調車員司。也因如此，當天的調車工作由原本三人一組，直接減少一人。

產工指出，調車是一種員工必須在車廂間穿梭的作業，是非常高風險的工作，在少了一位工作夥伴時，作業風險相對提高，甚至是少了有足夠經驗掌控全場的調車員司的情況下，作業環境風險也大幅提升。

▲▼台鐵調車工宣告不治。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲台鐵發生勞安意外，工會痛批制度釀災。（圖／記者陳崑福翻攝）

產工表示，出事後台鐵局只會優先檢討SOP是否落實，但SOP並未與基層同仁討論，也沒有把意外情況列入考量。在設備部分，個人無線電的發配是從老師傅傳承下來的，如果交接的師傅沒有背帶，那接手的師傅也不會有，即使背帶有交接，公發的背帶並不是較穩固的胸掛式三角背帶，容易勾到施作設備造成危險，同仁沒有安全的設備根本難以專注上工。

產工痛批，這是制度問題造成的殉職，並呼籲台鐵應有完整的且足夠時間的教育訓練，同時在職安預防上，SOP的制定應該要有基層員工的參與，並設有反應的管道，隨時檢討不安全的環境設備，不要讓「省錢凌駕安全」，制度上沒有納入安全考量，執行時反而將省錢、績效擺優先，這才是造成殉職的原因。

台鐵企業工會則表示，對於本次調車場同仁意外身亡，本會將全力爭取最高撫卹，並要求台鐵局照顧遺眷，同時再次呼籲，台鐵局對於工安應該投入相對應的投資或設備，或是相關安全計劃。

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