女童牽弟弟領愛心餐！手拿1張卡「吐天真問句」惹心疼…他回應暖炸

▲原PO讓弟弟妹妹都有午餐吃。（圖／翻攝自汐止集團）



記者黃可昀／綜合報導

為了照顧到弱勢家庭的小朋友，許多慈善機構都會提供愛心餐，但仍然很難幫助到每個社會角落。新北市「汐止心汐止情慈善協會」昨天碰到一名小妹妹來領愛心餐，還牽著就讀幼兒園的弟弟，但她看著身旁的弟弟，再看著手裡的1張愛心卡，忍不住露出失望神情，機構人員見到這一幕也不禁鼻酸。

劉姓社福人員昨天在臉書表示，小妹妹牽著弟弟來領愛心餐，並問他「劉叔叔，愛心餐是不是只可以領一個？」因為她只有1張愛心卡，但只領1個便當她和弟弟吃不夠，看著肚子餓的弟弟內心也相當焦急，於是原PO心疼地說，「沒關係，以後你來可以領2個。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友都很感動也很心疼。（圖／翻攝自汐止集團）



看著小妹妹拎著2個便當，和弟弟開心離去的背影，原PO心裡實在相當感慨，其實一個便當並沒有多少錢，但還是有小朋友每天都在煩惱著下一餐，本該是最需要營養成長的年紀，卻時不時要忍受飢餓，他能給的只有便當這點微薄幫助，希望對小姊弟來說，至少能夠不用再擔心沒東西吃會餓肚子。

當地人看完都不捨地留言，「感謝有您的愛心，讓世界變得更溫暖」、「老闆我想贊助一些，請問要聯絡哪個窗口」、「好暖」、「也祈求這對姊弟健康長大」、「感謝有您的愛心，讓世界變得更溫暖。」