▲新北警政工作會報表揚8名員警楷模，侯友宜：杜絕關說守護治安。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜參加新北市警察局局長黃宗仁到任後第一次警政工作會報，會前表揚2020年12月份員警忠勤、忠義楷模共8人，並感謝員警熱心付出，守護新北市民安全。侯友宜表示，警察不要覺得自己很小，其實警察很大很重要，當群眾事件頻起，警察要負起捍衛治安的任務，他對警察同仁期待非常高，因為只有警察可以捍衛守住台灣治安，更能凝聚台灣的團結。

侯友宜表示，自己初到任時，即成立公共安全聯合稽查小組，由市府工務、消防、城鄉、經發、警察局及拆除大隊組成，針對轄內八大行業、逃生避難劣（弱）勢（大型出租套房、補習班及養護機構等）及高容留場所（大型賣場、電影院等）等進行稽查，對於違規處所強制執行拆除，杜絕任何關說，扛起壓力，堅決給市民一個最優良的生活環境。

警政人事一條鞭，為了警察的尊嚴，一律照規矩來，穩定台灣，團結最大的安定力量在警察，所以警察人事，政治人物不應插手干預，干預了就會影響到警察人事一條鞭的運作；影響到這安定力量的運作；影響到整個國家的團結，所有警察幹部，官僚是我們最大的傷害，官階不代表什麼，只是每個人扮演的角色不一樣，但為民服務的態度是一樣。

侯友宜說，隨著時代環境改變，我們要更貼地氣接地氣，警察跟民眾站在一起，如何反應民意解決民意困難，是我們共同目標，身為大家長，我們應該要照顧基層、體諒基層、支持基層，要同心齊力心連心在一起，杜絕官僚，並將民眾聲音完全聽進去，這才是我們當一個好警察的要件。

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