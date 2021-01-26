　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

防疫大作戰！苗栗竹南百年炸邯鄲恐取消　火旁龍系列將調整內容

▲因受疫情影響，苗栗百年炸邯鄲及（火旁）龍活動宣布取消或延期。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲因受疫情影響，苗栗百年炸邯鄲及（火旁）龍活動宣布取消或延期。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

因受疫情影響，苗栗市公所表示，2021年苗栗市公所舉辦苗栗（火旁）龍活動，是首度因為外力而停辦部分系列活動。市公所考量傳承文化與城市特色，但也必須顧慮疫情所造成的風險與影響，權宜之下不得不對2021苗栗火旁龍系列活動進行調整。而有百年歷史的元宵慶典重頭戲「炸邯鄲」，主辦單位竹南慈裕宮也表示，目前預訂延期至農曆3月15日邯鄲爺生日，若屆時疫情未趨緩，則視情況可能取消。

苗栗市長邱鎮軍表示，2月26日晚間舉行的民俗踩街，因為自南苗踩街到北苗火車站廣場，沿途可聚集數萬名觀眾夾道欣賞，因此規劃取消。另外火旁龍之夜雖然在通風寬闊的河濱公園，但也聚集數萬名觀眾在河濱堤防看台，因難以實名制，因此仍有防疫上的壓力，決議取消。

[廣告]請繼續往下閱讀...

邱鎮軍強調，因龍隊自2020年10月起，就紛紛投入糊龍及舞龍練習，加上龍隊籌組不易，因此在團隊商量後，決議採取不群聚的線上直播，於表定的2月20日年初九天公生，進行開光點睛與舞龍競技，讓練習多月的龍隊可以拿出看家本領，延續苗栗火旁龍習俗科儀的文化傳承。2月28日的化龍返天也採線上直播不開放方式進行這項民俗儀式。

而由竹南中港慈裕宮所主辦的「炸邯鄲」活動，也因為受到疫情影響，擔心群聚效應擴大，主委陳萬典也指出，活動有可能先延至農曆3月15日邯鄲爺生日，若疫情持續擴大或是未見趨緩，則視情況取消。陳也表示，炸邯鄲活動如取消，民眾定會深感遺憾，但還是以防疫為先，也希望民眾能配合。

溫暖舒適一夜好眠

►防疫優先！白沙屯媽祖北港進香27日擲筊　香燈腳請在家看直播


ET快訊
桃園市場超冷清！水果攤老闆貼「陳時中警語」：我想過年
SWAG仿捷運車廂拍「痴漢片」　北捷無法可管理由曝光
快訊／男喝咖啡喝到一半突倒地亡　顧客嚇傻
秦始皇陵墓衛星圖曝光　4原因千年沒人敢挖
連勝武被爆和美女過夜！老婆IG「爭執崩潰」疑早露端倪

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃園衛生所打來！她秒精神耗弱「真相超崩潰」　網驚：差點中10萬

朱宗慶在台比貝多芬還有名！30年斜槓「文化必修課」不藏私分享

好市多兒童沙發「下殺1000元」！爸媽心動好想買　網揭1點勸三思

驚見運鈔車「露財」！「大把鈔票」堆得像小山...網笑：絕不怕被搶

嘉義縣防疫旅館75房全客滿...新增84房！1/20前返國才能吃團圓飯

街頭藝人證照3月起「登記制」！考試制走入歷史　城市風景更多元

確診足跡公布...商圈市場生意慘淡！鄭文燦：將推振興計畫

嘉藥55微畢典　四系6名優秀生提前唱驪歌！

台南妹「求月老牽線」　1星期見效果慘哭！一票人狂+1：不能懷疑

兒子遭砸頭爆哭！熊孩子「死不道歉」開溜　恐龍媽吐1狂言網氣瘋

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

「羅根李」上《我獨》一個人掃完積雪　小狗「莫理」隨地尿..讓他擦到崩潰

過年最怕被狂問「私人事情」！創意價目表T恤幫明定紅包價碼

居隔5000人！陳時中：沒時間等　「案889風險高」部桃整棟列紅區

稱「部桃應停止進出」、1人1室　邱淑媞遭網友出征哽咽：好可怕

郭書瑤《未來媽媽》流產痛到撕心裂肺　對不起..「原來揮手是說再見」

桃園衛生所打來！她秒精神耗弱「真相超崩潰」　網驚：差點中10萬

朱宗慶在台比貝多芬還有名！30年斜槓「文化必修課」不藏私分享

好市多兒童沙發「下殺1000元」！爸媽心動好想買　網揭1點勸三思

驚見運鈔車「露財」！「大把鈔票」堆得像小山...網笑：絕不怕被搶

嘉義縣防疫旅館75房全客滿...新增84房！1/20前返國才能吃團圓飯

街頭藝人證照3月起「登記制」！考試制走入歷史　城市風景更多元

確診足跡公布...商圈市場生意慘淡！鄭文燦：將推振興計畫

嘉藥55微畢典　四系6名優秀生提前唱驪歌！

台南妹「求月老牽線」　1星期見效果慘哭！一票人狂+1：不能懷疑

兒子遭砸頭爆哭！熊孩子「死不道歉」開溜　恐龍媽吐1狂言網氣瘋

桃園衛生所打來！她秒精神耗弱「真相超崩潰」　網驚：差點中10萬

老人小孩都好玩！新北第3座全齡化公園「鹿角溪公園」第4期啟用

蔡其昌拋中火解方「燃煤2035全除役」 經部：國會通過主決議後研議

包租公搶進高雄人最多行政區　店面空置最多3個月

「未來家家必備家電？」　網推這一台冬天用超讚…竟不是暖氣

「狂嗑退燒藥」逃回國！染疫女一路播毒害63人　1年後獲判緩刑

視障娃首次戴眼鏡！看到「清晰世界」露燦笑　網感動：要好好長大

「國師」唐綺陽開口唱《幹大事》＋《追追追》　黃子佼：老師聲音超好聽

監視器見汪偷開Netflix追劇！　爽啃遙控「望鏡頭挑釁」媽心累

朱宗慶在台比貝多芬還有名！30年斜槓「文化必修課」不藏私分享

白皙妹一屁股坐上BMW！ 引擎蓋尷尬凹陷店家傻眼報警

生活熱門新聞

再見寒冬！10°C跳崖式濕凍→暖到過年

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

婚宴延期3天前告知　新人遭餐廳索賠22萬

「姑姑去部桃」她回報公司！媽怒：會害到更多人

即／傳員工發燒、味覺喪失　仁寶回應了

即／台南居檢男猝死！　初步採檢結果出爐

學測被蜜袋鼯爬上身！女學生高EQ回應了

學測帶寵物嚇壞考生　友：他絕非屁孩

快訊／台南居檢男「陳屍飯店房間」

新冠肺炎本可抑制！　陳建仁回憶「2003抗SARS」：自大導致失敗

還有寒流？　彭啟明曝「過年天氣」：大家可以準備一下

命理師警告「除夕前後3天」有大事！

女學生學測寫一半老鼠爬上身　大考中心回應

女友和17歲弟共浴　他怒提分：不自愛

更多熱門

相關新聞

村民不爽防疫檢測　開車撞死工作人員逃逸

村民不爽防疫檢測　開車撞死工作人員逃逸

河北近期新增了近千例確診，官方大規模展開防疫檢測，但秦皇島市一名男子日前竟不配合檢測，還開車撞死一名工作人員後逃逸。

直擊／仁寶防疫升級！總部大門控管進出　員工：需在自己座位用餐

直擊／仁寶防疫升級！總部大門控管進出　員工：需在自己座位用餐

行政執行署強力執行防疫趴趴走裁罰案

行政執行署強力執行防疫趴趴走裁罰案

衛福部桃園醫院匡列隔離　基隆有14人

衛福部桃園醫院匡列隔離　基隆有14人

500元防疫神單沒買到！親戚撕破臉

500元防疫神單沒買到！親戚撕破臉

關鍵字：

防疫炸邯鄲火旁龍

讀者迴響

熱門新聞

王牌運動員被6對手壓制　瞬間「斷頸」軟癱

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

228公園爆性侵！男遭86歲翁「強行吞吐」

再見寒冬！10°C跳崖式濕凍→暖到過年

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

婚宴延期3天前告知　新人遭餐廳索賠22萬

陽光妹酒醉遭性侵驚醒　掐噁男命根仍失身

許維恩對望「王家梁後面環抱」他認：是我理想型

「姑姑去部桃」她回報公司！媽怒：會害到更多人

幸運兒揭曉！7-11「花25元中千萬」

即／新北21歲女騎士擦撞轎車！倒地遭砂石車輾斃

韓吃播主遭控辱華　最新影片「醃泡菜」嗆爆

快訊／《SMTM3》IRON倒在血泊中身亡

月薪破10萬還準時上下班　網推1職業：爽賺

結婚禮車綁豬肉　換成萌山豬網讚爆

更多

最夯影音

更多
大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～
女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面