防疫大作戰！苗栗竹南百年炸邯鄲恐取消　火旁龍系列將調整內容

▲因受疫情影響，苗栗百年炸邯鄲及（火旁）龍活動宣布取消或延期。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

因受疫情影響，苗栗市公所表示，2021年苗栗市公所舉辦苗栗（火旁）龍活動，是首度因為外力而停辦部分系列活動。市公所考量傳承文化與城市特色，但也必須顧慮疫情所造成的風險與影響，權宜之下不得不對2021苗栗火旁龍系列活動進行調整。而有百年歷史的元宵慶典重頭戲「炸邯鄲」，主辦單位竹南慈裕宮也表示，目前預訂延期至農曆3月15日邯鄲爺生日，若屆時疫情未趨緩，則視情況可能取消。

苗栗市長邱鎮軍表示，2月26日晚間舉行的民俗踩街，因為自南苗踩街到北苗火車站廣場，沿途可聚集數萬名觀眾夾道欣賞，因此規劃取消。另外火旁龍之夜雖然在通風寬闊的河濱公園，但也聚集數萬名觀眾在河濱堤防看台，因難以實名制，因此仍有防疫上的壓力，決議取消。

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邱鎮軍強調，因龍隊自2020年10月起，就紛紛投入糊龍及舞龍練習，加上龍隊籌組不易，因此在團隊商量後，決議採取不群聚的線上直播，於表定的2月20日年初九天公生，進行開光點睛與舞龍競技，讓練習多月的龍隊可以拿出看家本領，延續苗栗火旁龍習俗科儀的文化傳承。2月28日的化龍返天也採線上直播不開放方式進行這項民俗儀式。

而由竹南中港慈裕宮所主辦的「炸邯鄲」活動，也因為受到疫情影響，擔心群聚效應擴大，主委陳萬典也指出，活動有可能先延至農曆3月15日邯鄲爺生日，若疫情持續擴大或是未見趨緩，則視情況取消。陳也表示，炸邯鄲活動如取消，民眾定會深感遺憾，但還是以防疫為先，也希望民眾能配合。

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