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增購新款公費流感疫苗「限18歲以上打」　李秉穎解析5大QA一次看

▲▼指揮中心1/26記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心1/26記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內公費流感疫苗還剩42萬餘劑，衛福部長陳時中今（26）日宣布本週六（1/30）起放寬至全民都可接種，直至疫苗用罄。目前剩餘疫苗大部份都是日前才增購的新款四價疫苗，施打對象限制在18歲以上，感染科權威、衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎特別整理5大QA，讓民眾參考。

今年公費流感疫苗本來採購603萬餘劑，加上兩批增購疫苗41萬劑，總計644萬4,720劑，若全數接種完畢覆蓋率可達全人口27.3%。根據疾管署統計，目前接種已經突破6百萬劑，還有42.4萬劑疫苗可供接種，陳時中今日宣布從1月30日、本週六起開放全民接種至疫苗用罄為止，也就是說，原本不屬於公費對象的18歲以上至50歲健康成人都可以去接種疫苗。

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國內今年提供四價公費流感疫苗原本是三款，分別是國光、賽諾菲的雞胚胎蛋培養疫苗以及東洋的細胞培養疫苗，當中國光、東洋提供疫苗適用3歲以上民眾，賽諾菲則是6個月以上適用，幼兒僅能接種賽諾菲疫苗。

因為今年開打初期民眾接種踴躍，疾管署陸續增購兩批公費流感疫苗，其中有35萬屬於從美國專案進口的賽諾菲Flublok疫苗，1月22日開始提供使用。

▲▼四價流感疫苗QA。（圖／疾管署提供）

▲▼四價流感疫苗QA。（圖／疾管署提供）

▲▼四價流感疫苗QA。（圖／疾管署提供）

李秉穎說明，Flublok四價流感疫苗是一款使用非活性、重組技術製造的細胞培養流感疫苗，目前僅適用於18歲以上，由於該疫苗比較新，尚未有18歲以下的臨床資訊，需等待後續有另外的試驗資料才可能擴大適用。

李秉穎整理相關QA說明，該疫苗無法自費接種；而已接種本季四價流感疫苗者無須接種重複；可以和其他疫苗同時接種，並應接種於不同部位；接種後可能的副作用，包含接種部位可能紅腫、疼痛，一般會在發生後1~3天內恢復，其他還有疲勞、頭痛，可能有肌肉疼痛、關節疼痛等副作用，至於相關安全性和其他流感疫苗一樣高。

針對該疫苗與其他流感疫苗差異，李秉穎說，一般流感疫苗僅有15微克，這款新疫苗是45微克，是三倍劑量；至於和雞胚胎蛋培養疫苗相比，李秉穎解釋，雞蛋培養疫苗有一些缺點，人流感病毒在雞蛋培養時會適應雞的細胞，如果雞細胞發生突變，可能會使疫苗免疫效果出現偏差，進而使單劑流感病毒綜合效率降低，這不是每次發生，但有時會出現。細胞培養除避免這樣情況，也可避免因為雞蛋供應不足造成產程衝擊。

李秉穎指出，目前開放全民接種，新增對象為無潛在疾病的18至50歲，這些人感染流感後通常不會併發重症，但他們會傳播病毒、活力很強，且這些流感容易被懷疑是新冠肺炎，生病後也會喪失工作力，如果本身經常出入公共場所，還是建議接種疫苗。

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