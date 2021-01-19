陸「最強打工族」揭曉　程雪身價2795億登頂胡潤經理人排行榜

▲海天味業副董事長程雪身價高達650億元人民幣（約2795億元新台幣）。（圖／翻攝大陸網站）

記者魏有德／綜合報導

胡潤研究院今（19）日公布《2021胡潤中國職業經理人榜》，身價650億元人民幣（約2795億元新台幣）的海天味業副董事長程雪奪下第一，相較於去年排名在100名左右，程雪的個人財富漲幅達103%。此外，入榜者來自24家企業，以阿里系為最大宗，50名內佔有16人。

▲胡潤研究院公布《2021胡潤中國職業經理人榜》。（圖／攝自胡潤研究院）

榜首程雪是大陸食品集團海天味業副董事長兼常務副總裁，從1997年起至2010年，程雪從策劃總監一路爬升至副總裁、董事，歷練完整。富比世2020年公布的大陸400富豪榜裡，程雪以546.5億元人民幣（約2350億元新台幣）排行第57名。

值得注意的是，《2021胡潤中國職業經理人榜》50人的榜單中，共有11名女性，有3人進入前十名，分別是海天味業程雪、海底撈楊利娟及阿里巴巴首席人力官兼菜鳥網絡董事長童文紅。

▲海底撈首席運營官楊利娟（圖右）。（圖／翻攝大陸網站）

楊利娟於1994年在海底撈就職，從最基層的服務員做起，歷練領班、大堂經理、店長，如今成為海底撈首席運營官，是海底撈四大創始人外少數持股的高管之一，一度被稱為「中國最牛服務員」。

▲阿里巴巴集團董事局主席張勇。（圖／CFP）

此外，阿里系共有16人進入榜單，包括第三名的螞蟻集團董事長井賢棟和第八名的阿里巴巴集團董事局主席張勇。騰訊劉熾平則是以290億元人民幣（約1247億元新台幣）財富位居第二，微信創始人張小龍則是排行第四名。