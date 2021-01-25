蔡英文感念官兵「雪地操練」　2小時顛簸上山視察雷達站

▲總統蔡英文視察雷達站。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

日前寒流發威，台灣多處降下瑞雪，而國軍位於高海拔的雷達站也不例外，當時還釋出官兵在大雪中操演的畫面。為此，總統蔡英文知道後，25日特別安排視察行程，一路顛頗上山，車程將近2小時，前往慰問位於海拔1214公尺的「陽明山嵩山雷達站」官兵。

總統蔡英文上午一連跑了北部地區2個軍事單位，包括「陸軍特戰指揮部北部部隊」，以及位於海拔1214公尺的「陽明山嵩山雷達站」。她的行程首先抵達「陸軍特戰指揮部北部部隊」，在聽取任務簡報後，也視導多項戰訓實況演練；隨後前往「陽明山嵩山雷達站」視導，並實地瞭解官兵工作區及生活設施環境，並與官兵們會餐及頒發加菜金。

▼罕見畫面曝光！國軍「雪中持槍」演練 海軍高山站台下雪了。（圖／中華民國海軍）



蔡英文在視導部隊行程結束後，午間則前往中央氣象局「鞍部氣象站」，聽取由氣象局鄭明典局長，說明辦公環境、大氣及酸雨監測、地震儀器、觀測坪等設備，並頒發加菜金，感謝氣象站工作同仁的辛勞付出。

蔡英文在行程中，於「陽明山嵩山雷達站」有發表談話，在談話中她表示，前陣子寒流來襲，陽明山下雪的時候，她就想到應該有很多的弟兄姊妹在山上執行勤務，她就很掛念大家，也特別想來看看大家的工作情況，有沒有保暖的準備。

蔡英文說，大家在雪地中堅持訓練的身影，看到的影片，讓她印象非常深刻，相信也讓國人感受到，不論在何時何地，國軍都在守護我們的國家。

▼總統蔡英文視察「陸軍特戰指揮部北部部隊」。（圖／總統府提供）



蔡英文表示，從她上任以來，很常到部隊看國軍官兵，感受到弟兄姊妹的熱情和活力，「我要跟大家說，我來看各位，是希望讓國人了解各位的付出和貢獻，不是來增加各位的負擔。」

蔡英文說，看到大家將平日扎實的訓練成果，展現出來，這就是讓她最開心的事情，「只要看到大家堅守崗位，完美執行勤務，這就是一個三軍統帥最開心，也最放心的事情。我要拜託大家一起來完成」。

蔡英文指出，從去年到現在，雷達站共偵獲了將近2,000架的共機，以及超過400艘共艦，讓我們能夠迅速前往偵監、驅離，全面守護海空域。

最後，蔡英文強調，農曆新年要到了，她知道因為勤務的關係，大家必須輪流排休，所以在這裡，她也交付大家一個任務，「如果除夕有休假的弟兄姊妹，務必好好陪伴家人，如果需要值勤，也別忘記打電話跟家人問候拜年，也請替我轉達對各位家人的感謝」。

▼罕見畫面曝光！國軍「雪中持槍」演練 海軍高山站台下雪了。（圖／中華民國海軍）



▼總統蔡英文視察北部特戰隊。（圖／總統府提供）

