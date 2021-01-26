「我就要摸」平頭哥手指襲擊　女店員反抗遭嗆：妳鑲金的嗎？

記者柯沛辰／綜合報導

桃園竹圍漁港一名女店員去年8月遭附近男攤商觸摸，當下立即出言制止，怎料對方竟嗆聲「妳鑲金的嗎」、「我就是要摸」，持續撫摸女子手臂。事後，女店員內心留下陰影，報警並提告性騷擾，市府也依性騷擾防治法裁罰，但檢方認定男子不是觸碰臀部、胸部或私密處，未達刑事門檻，因此處分不起訴。

原PO在臉書社團「爆料公社」發文指控，當天他在竹圍漁港市場的攤位上班，但附近一名賣乾貨的男攤商經過時，突然用手指戳了戳她的腰，讓她很不舒服，因此立刻出言制止「不要摸」、「很不舒服！」

▲▼男子手指狂戳女店員，還撫摸女店員手臂（圖／爆料公社）

不過，男子態度囂張，繼續用手指戳原PO「我就是要摸啊！我就是要摸」、「妳鑲金欸嗎？（台語）妳鑲金欸嗎？為什麼不能摸？我就是要摸！」語畢，男子一把抓起女店員的手，開始不斷上下撫摸。

當下原PO感到噁心，覺得男子早就蓄謀已久，一時不知該作何反應，事後想起來仍感到不適、作惡夢，甚至不得不到精神科就醫。

考慮再三，原PO報警提告性騷擾、公然侮辱，警方依法報請市府家暴暨性侵防治中心處理，後續將依《性騷擾防治法》第20條規定，處新台幣1萬元以上10萬元以下罰鍰。

▼原PO貼出警方公文。（圖／爆料公社）

不過，原PO認為，罰款是給國家，不是賠償她，而且案件送到偵查庭，檢察官說男子碰的不是重要部位，刑事上「無法可罰」，加上對話內容是兩人口角爭吵，「他說的那些是見笑轉生氣的話」，也不構成公然侮辱，讓她難以接受。

原來，根據《性騷擾防治法》第25條第一項規定，意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處者，處2年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣10萬元以下罰金。

至於公然侮辱罪，必須符合「公然」要件，指會讓處在同一空間的多數不特定人看見或聽見；「侮辱」內容則指不涉及事實的言語謾罵、動作或文字圖畫。

許多網友看完難以接受，紛紛留言大罵，「這不是性騷擾，什麼是性騷擾」、「我記得只要當事人覺得不舒服，都算是性騷擾阿」、「快公布檢察官姓名」、「台灣法律太寬鬆了，太過於保護壞人，直接抓去鞭刑吧」、「檢察官的妻女要不要去給人摸摸看？」

其中，也有人持不同意見，「可以把不起訴書也PO出來嗎」、「行政罰鍰一定有，但刑事上的認定會比較嚴格」、「拜託去看清楚性騷擾防治法」、「檢察官說的無法罰是指刑事，但行政裁罰還是可以罰」引發論戰。

▼文章一出，立刻引發網友論戰。（圖／爆料公社，下同）