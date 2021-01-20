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社會 社會焦點 保障人權

尿遁被識破！他惱羞醉踹運將「搶計程車」　8分鐘遭警壓制在地

記者陳豐德／新北報導

新北市一名陳姓男子19日晚間10時許爛醉如泥，在板橋中山路搭乘計程車準備返家，到了家門口沒付車錢就離去聲稱「要去尿尿」，見司機尾隨要討車資竟將他一腳踹開，並跳上計程車離去，警方接獲報案後不到8分鐘就找到計程車，在社區停車場入口將陳男從車上拉下，隨即壓制帶回派出所偵辦。

▲▼板橋醉漢尿遁不付車資遭識破，踹司機後搶走計程車後遭逮。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲板橋醉漢尿遁不付車資遭識破，踹司機後搶走計程車後遭警方壓制逮捕。（圖／記者陳豐德翻攝）

板橋警方晚間11時接獲計程車司機報案，司機稱他在板橋中山路搭載一名酒醉的乘客，並依他指示開到板橋和平路、五權路，不料對方竟然不付車資就下車，還說要去小解，司機擔心對方是打算尿遁，也下車跟上前討車資，對方卻惱羞將他給踹開，並趁隙跑上車，將自己寶貴的生財工具給開走。

信義派出所員警獲報後隨即依通報遭搶車號，及搶匪可能逃亡路線沿線搜索，在案發不到1公里的中和區民德、壽徳路口發現遭搶小黃，正準備開進去社區停車場，員警駕駛警車從後面抵住該車，並迅速下車將陳男從駕駛座拉下壓制，短短8分鐘就破案，運將接到喜訊也不免咋舌於警方辦案的高效率。

另陳男酒醒後向警方辯稱當時喝醉什麼都不記得，只知道和朋友去KTV唱歌喝酒後要回家而已，得知自己搶走計程車，更嚇得不斷解釋自己沒有要搶車，「真的喝醉了！」，經測陳嫌酒測值超出標準值甚多，雖表示沒有搶車意圖，但因確實開走計程車，訊後仍依公共危險、搶奪等罪嫌將陳嫌移送法辦。

▼爛醉的陳男聲稱自己沒有要搶車，對前一晚的事都忘了。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼板橋醉漢尿遁不付車資遭識破，踹司機後搶走計程車後遭逮。（圖／記者陳豐德翻攝）

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