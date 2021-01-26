PS5「官配組合」X9000H到底多強大？讓遊戲、科技記者和實況主實測告訴你！

▲PS5「官配組合」X9000H到底多強大？讓遊戲、科技線記者及實況主告訴你！（圖／翻攝自影片）

消費中心／綜合報導

眾所期待跨世代主機PS5隆重上市，從試玩會開始，就出現首款被稱作「官配」組合的Sony X9000H，其優異性能表現與PS5高度相容性、高CP值，讓不少遊戲玩家在過年前都想敗一台。為讓網友一窺「官配」的誘人魔力，透過ETtoday新聞雲遊戲線記者蘇晟彥、科技線記者邱倢芯及遊戲實況主部分Section進行遊戲實測，以《惡魔獵人5 》、《刺客教條：維京紀元》及《超能競地》，帶大家看看在3A大作的加持下，X9000H的畫面、聲音表現到底有多強大。

用BRAVIA玩PlayStation 更有真實感的遊戲體驗

對於許多玩家而言，因應不同型號的電視要不斷更換設定是一件十分麻煩的事，但X9000H只要跟PS5連接時，就可以自動偵測設定為「低延遲遊戲模式」、並同時調整成4K/120Hz增強模式。所謂的4K/120Hz是指解析度支援到4K、120Hz 則為面板每秒刷新120次，讓玩家在遊玩3A大作時，不會在激戰、關鍵時刻因為畫面卡頓被敵手KO。

現在許多遊戲都強調「第一人稱」，讓玩家身歷其境、仿若置身在電玩的世界中探險。再加上現在遊戲的特效、畫面都越來越好，需要「搭配最好的設備」才能發揮出遊戲的最大特色，而X9000H一次解決玩家對於顯示螢幕的種種疑慮，讓玩家能體驗置身遊戲世界的暢快感。針對這次所選的三款遊戲，將針對X9000H本身的畫面色調、光影呈現、細節程度、高速動作及震撼程度來說明為何X9000H會是與PS5最好的搭配。

像是X9000H在本身「高對比、廣色域」的加持下，讓許多場景細節更細膩，以《刺客教條：維京紀元》為例，當你在探索整個世界時，就好像重回九世紀英格蘭原汁原味的場景。此外，X9000H同時「超前部署」，支援2個HDMI 2.1輸入源，能支援傳輸更高的頻寬，在未來越來越普及的情況下，不需更換機型同樣也能體驗到科技帶來的震撼魅力。

遊戲模式之外，玩家還在意哪些細節？

除了劇情、畫面外，聲音表現也是遊戲玩家在意的細節，許多人都會使用Soundbar、大螢幕組合來追求極致表現，但如果預算不夠、家中空間沒辦法達成時，BRAVIA X9000H內建多音域環繞聲場技術，結合2個高音定位揚聲器加「極致平衡揚聲器」，只要一台電視，就能讓音質更加清晰且精確調節音效方位，完美對應畫面與聲音，更有身歷其境的臨場感。以《超能境地》這類型近年非常流行的「射擊大逃殺」遊戲為例， 對於射擊遊戲來說，逼真的聲音效果可以讓遊戲更加刺激，像是「龜」在房屋內時，就會聽到對手上下樓的腳步聲，這樣就可以提前防備、出奇制勝。

而3A大作盛行的遊戲世界，場景、戰鬥特效如果沒有好的顯示技術，玩的時候就只會看到殘影，就算搶到PS5主機也徒勞無功。但X9000H的「X1超極真影像處理器」、「全陣列LED背光技術」可以更生動呈現畫面色彩對比、細節，以《惡魔獵人5》為例，在戰鬥中需要不斷揮舞刀槍的過程，可以很明顯看到主角的攻擊軌跡，完全不會模糊，再加上X9000H的區域控光技術可以針對畫面局部增亮，呈現最佳對比度，讓暗部細節更加清晰，整體遊戲畫面呈現更為傑出，更能夠享受打遊戲的快感。

用Sony BRAVIA X9000H 帶來更輕鬆便利的智慧娛樂生活

除了遊戲功能強大外，X9000H本身的娛樂系統，也能讓你輕鬆享受智慧生活，只要對著遙控器按下「語音搜尋」，就能透過聲控直接操控電視；而內建安卓智慧影音平台有上千種應用程式可供使用，切換啟動速度也非常快。此外，遙控器上也有Netflix專屬按鍵，按下去就可以切換成追劇模式，加上X9000H還有專為Netflix所設計的校正模式，提供導演在後期製作時的原始畫面，呈現影片最真實的光影層次，就像是在電影院看電影的感覺，滿足電影迷們所有可能，堪稱追劇、打Game必備。

為了讓大家能在過年期間打Game時有最棒的遊戲體驗、或是與家人聚在一起追劇時可以有最佳的觀影感受，即日起至2月21日，Sony「年終感謝祭 歲末團圓禮」活動，只要買指定機種，註冊即享精選好禮，像是Sony Xperia 5G系列旗艦手機、百貨量販電子券（最高4,000元）、7-11虛擬商品卡（最高2,000元）等好禮大放送，這樣的好康你還在等什麼，現在就手刀到實體通路、網路商店「Buy一波」吧。

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