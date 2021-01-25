▲關懷獨老歲末送暖，新北啟動50場替代役年節大掃除。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

歲末送暖，新北市政府民政局啟動50場替代役獨老關懷及年節大掃除，率市府及各公所150名替代役於農曆年前分梯分區投入社會公益服務，用實際行動送愛獨老。

20日三重場8名替代役前往高齡81歲張奶奶家，從掃拖、清潔廁所到收納摺衣，花了一上午，總算把張奶奶家清理好，民政局也貼心致贈溫熱按摩枕及養生禮盒，要讓張奶奶開心迎新年。

具醫師執照的替代役周宗翰已從醫2年，他表示以往都在醫院服務民眾，今天有機會到獨老家中關懷，別具意義也充滿不捨，尤其看見張奶奶近日感冒身體微恙，他特別囑咐奶奶要多休息、適當補充水份和營養，必要時以藥物控制不適症狀，以免病情加重。

▲具醫師執照的替代役周宗翰看見張奶奶近日感冒身體微恙，他特別囑咐奶奶要。

民政局長柯慶忠表示，民政局連續7年辦理替代役「歲末關懷獨居長者及協助居家清潔」活動，至今已逾400場，動員1600人次役男投入地方關懷，也培養役男社會責任，期許這項到府送暖的行動，給長輩更多的愛與溫暖。

另外，日前新莊場次與弘道基金會合作，前往因嚴重燒燙傷致行動力弱化的吳女士家打掃，替代役男李承穎表示，能貢獻一己之力回饋社會，讓短短一年的服役生活更有價值。

兵役勤管科長李明鴻表示，新北150名役男不僅協助獨老居家清潔，近期各地血庫告急，役男們也紛紛捲起衣袖捐出熱血，年節將至，更前進第一線送年菜給長者，在平日服勤之餘，奉獻愛心，為新北注入更多善的能量。

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