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年菜首選！陽明山「箭竹筍」採筍證　即日起新北各區公所開放申辦

▲陽明山「箭竹筍」採筍證　即日起新北各區公所開放申辦。（圖／新北市農業局提供）

▲年菜首選！陽明山「箭竹筍」採筍證，即日起新北各區公所開放申辦。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

陽明山箭竹筍口感清脆，且無農藥殘留疑慮，一直是饕客們的最愛，更是年菜食材首選。陽明山國家公園一般管制區範圍內採摘箭竹筍，自1月1日至9月30日止，凡淡水、三芝、石門、金山、萬里區內符合資格的民眾皆可向新北市前述區公所提出申請，有效期為2年。

農業局指出，2021年除了可跨區申請，新北市政府為簡政便民，公所將提供下里服務，符合資格的民眾可就近送件申請。另外外籍配偶倘有準歸化中華民國國籍證明，亦可替代國民身分證進行申請；箭竹筍口感清脆爽口，且富含纖維質、蛋白質、水分及維生素，有助腸胃蠕動、促進新陳代謝，適合作為年菜食材。陽明山箭竹筍為野生自然生長，沒有農藥殘留的疑慮，品質新鮮且口感水嫩，故深受饕客們喜愛。

農業局表示，依據「陽明山國家公園範圍內申請採摘箭竹（包籜矢竹）筍作業要點」規定，申請採筍人應具有農民身分，且農地位於陽明山國家公園範圍內，或設籍於新北市的淡水區（水源里、樹興里）、三芝區（興華里、店子里、圓山里）、石門區（山溪里、乾華里）、金山區（兩湖里、重和里）、萬里區（磺潭里、雙興里、溪底里）等12個里，符合前述資格的農民或其配偶及年滿18歲的直系親屬，皆可申請，每戶不得超過4人。

▲陽明山「箭竹筍」採筍證　即日起新北各區公所開放申辦。（圖／新北市農業局提供）

▲箭竹筍（去籜）。

農業局說，採筍證有效期間為2年，限本人使用，採筍時應隨時攜帶並接受查驗，且不得轉讓或租借，違者將取消資格3年。另每年僅開放兩期的採筍期：第一期自2月15日至4月15日，第二期自8月1日至9月30日，且採摘地區，以國家公園內一般管制區為限，未經核准，不得私自竊取、收受、販售，民眾採摘時須注意相關法令。

另外，陽明山國家公園管理處考量農民外籍配偶亦為家庭成員，因此自2020年起，開放同意以準歸化中華民國國籍證明（3年以上；每年183日以上居留事實）可替代國民身分證進行申請。

農業局長李玟表示，採陽明山區箭竹筍對早期附近農民意義非凡，除可補充日常食物不足，亦可販賣補貼家用。去年適逢換發採筍證，共有536位民眾遞件申請。今年倘有符合資格的民眾，在受理時間內，除可跨區申請外，新北市政府三芝、石門、金山、淡水及萬里區公所將提供下里服務，民眾可就近到公所指定地點遞件申請，若需相關資訊可洽詢各區公所。另外提醒農民採筍時，應注意相關法令，避免觸法。

李玟說，陽明山箭竹筍價格過年前約每斤300-400元，春季約150-200元，農民大多販售給當地的餐廳，或在農曆春節前後於市區攤販販售，民眾若想品嘗限量的當季美味，可在採筍期間尋訪當地市場。

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