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他創立大陸首個「無名屍資料庫」　從尋人到尋屍幫助超300個家庭

▲無名逝者資料庫已存入113頁的訊息，供失散親人家屬參考。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲無名逝者資料庫已存入113頁的訊息，供失散親人家屬參考。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

因僵直性脊椎炎臥病在床的張大勇，靠著全身唯一能靈活運用的雙臂及雙手，建立起大陸首個「無名逝者協尋網站」。網站成立8年來，已有4000多條無名屍訊息，留言板內幾乎都是在尋找失蹤的親人。憑藉著從各種媒體拼湊出的訊息，張大勇至今已成功幫助300多個家庭找到了失散的親人。

▲張大勇臥病在床，憑藉雙手建立起大陸唯一無名屍資料庫。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲張大勇臥病在床，憑藉雙手建立起大陸唯一無名屍資料庫。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，姓名不詳、死因不詳，甚至連面容都不為人知，第一次看到這些信息的時候，甚至會以為自己打開了偵探小說。這其實是一個數量不小，不容易被關注到的群體－無名屍。上面這些信息，來源於一個網站，叫做「全國無名逝者數據庫」。

設立這個網站的人是56歲的張大勇，他在唸書時期便換有重度僵直性脊椎炎，連翻身、轉頭都很困難，只能倚靠在床上，憑藉雙臂和雙手維持生活。他原本只是想建立尋人的網站，因為「幫逝者尋親，讓生者慰藉，讓逝者安息」的想法，張大勇決定轉變方向，全國無名逝者數據庫的公益網站就此誕生。

▲民眾透過張大勇建立的網站尋找亡者下落。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲民眾透過張大勇建立的網站尋找亡者下落。（圖／翻攝澎湃新聞）

網頁上持續更新的113頁無名逝者，是張大勇一條一條打字輸入的，時間從 2000年到 2020 年，地點遍布中國大江南北。他表示，「身份信息未知的無名逝者背後，是很多忐忑不安的家庭，希望數據庫能給有需要的家庭提供線索，幫助生者尋親，也讓逝者早日入土為安。」

對於這份沒有收入、線索難尋的工作，張大勇表示，「希望為全國尋親家庭提供一個最終的明確答案，「即便不祥的預感成真，獲知親人的最後結果，總算是為尋覓親人的艱難歷程畫上句號，或許可以就此放下包袱，開始新生活。」
 

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