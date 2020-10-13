150萬字形一次下載！　東亞最大規模文字資料庫免費下載

▲中研院建置東亞規模最大的「歷史文字資料庫統合檢索系統」。（圖／中研院提供）

記者崔至雲／台北報導

中央研究院歷史語言研究所與數位文化中心自2019年起開發「簡牘字典—史語所藏居延漢簡資料庫」，今年進一步與日本五大學研機構合作建置東亞規模最大的「歷史文字資料庫統合檢索系統」，於今（13日）正式啟用。目前整合的5個資料庫約有150萬件高解析度文字圖像，均依創用CC條款釋出，且可免費下載，進行加值利用。



中研院指出，「歷史文字資料庫統合檢索系統」由史語所、數位文化中心與奈良文化財研究所、東京大學史料編纂所、國文學研究資料館、國立國語研究所、京都大學人文科學研究所等日本學研機構合作建置。整合了源自中國與日本的簡牘與紙本、文書與典籍、抄本與刻本等紀元前至19世紀的文字圖像數位資源。

數位文化中心執行秘書陳淑君表示，此次與日本學研機構共同確立了文字圖像數位資源共享與流通的體制，並議定一致的國際圖像互通架構規範，以供多方共同遵循，如此一來，便可從彼此的資料庫中檢索出指定的單字圖像。



計畫主持人、中研院史語所劉欣寧助研究員表示，此檢索系統是文字圖像典藏機構間首次創新合作模式，這次系統的公開上線只是起點，未來將持續號召其他典藏機構加入，並嘗試深化技術。期許在文字圖像資源共享的理念下，突破時空的限制，重現東亞漢字文化圈的源流與歷史脈絡。