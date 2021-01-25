「女兒是混血」妻堅稱沒外遇！岳母含淚說實情　他一驗DNA放心了

▲大陸一對夫妻生下混血寶寶。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一李姓男子和自己的妻子結婚後不久，就懷上了小寶寶，他非常高興，誰知當女兒出生逐漸長大卻傻眼了。原來，女兒長得就像是一個芭比公主，大大的眼睛，高高的鼻樑，根本是一個混血寶寶。不久，周圍越來越多的閒言閒語討論，「寶寶跟他完全不像。」

綜合陸媒報導，聽到周圍人這樣說，李男開始胡思亂想了。妻子也如坐針氈，為了不讓自己的丈夫繼續懷疑，於是和丈夫一起，帶孩子去做了親子鑑定，想讓丈夫放心。最終，得出的結果都一致，孩子的確是他們兩人所生。

這下，李男更加疑惑了，「自家孩子長得像混血兒，但是我們夫妻都是中國人，那麼怎麼又會生出混血寶寶來呢？」這樣的懷疑氛圍，暗暗在這個家庭中發酵。

不久之後，岳母含淚說出了實情。原來，岳母年輕的時候，曾經在國外認識了個男孩，倆人當時濃情蜜意，很快就懷孕了，但是因為家人不同意，她最終只能狠心回國，遇上了現在的丈夫。

當時，丈夫出於對自己妻子的愛，也接納了她肚中的寶寶，決定共同撫養這個孩子。岳母說，本來想永遠保住這個秘密，沒有想到如今卻以這樣的方式被識破了。

對此，李男的妻子哭笑不得稱，自己並沒有混血的模樣，沒想到卻隔代遺傳到了孩子身上。現在，全家知道真相後，也解開了心結。

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