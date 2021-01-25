228公園爆性侵！30歲壯男遭86歲翁「強行吞吐」　旁邊竟有人圍觀

▲男子指控，他在228公園涼亭被一名老翁強行口交。（圖／翻攝自GoogleMaps）

記者劉昌松／台北報導

北市228和平公園一處涼亭2020年7月爆發性侵案，事發當時一名30歲男子阿俊（化名）報案指稱，一名86歲老翁阿官（化名）將其褲子脫下，並含住生殖器，性侵得逞。警方獲報到場後，將2人帶回，事後將阿官移送法辦。惟檢方調查後，認為事發當時現場有人圍觀，且以阿俊強壯身形，應能拒絕行動緩慢的阿官犯案，因此依與常情有違，將阿官處分不起訴。

回顧事發經過，阿俊聲稱，當時他於228公園見涼亭疑似有人在「激戰」，便走上前查看，怎料，阿官卻突然走向他，違反他的意願脫其褲子口交，藉此性侵得逞，而當時阿官曾表明要給他400元。

不過，阿官否認有性交易，還辯稱雙方當下是你情我願。另外，警方調閱監視器畫面後，發現案發時曾有另外2名男子於附近圍觀，但至今未查出2人身分。

對此，檢方勘驗相關事證後，認為阿俊明知有人在涼亭做「激戰」，仍執意走過去，且遭遇性侵時，阿俊依照強壯的身形優勢，應能立即拒絕、反抗，再加上現場有其他人目擊，因此考量上開狀況，認定阿俊指訴與常情有違，依事證不足，將阿官處分不起訴。

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