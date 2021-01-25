　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

228公園爆性侵！30歲壯男遭86歲翁「強行吞吐」　旁邊竟有人圍觀

▲▼228公園涼亭。（圖／翻攝自GoogleMaps）

▲男子指控，他在228公園涼亭被一名老翁強行口交。（圖／翻攝自GoogleMaps）

記者劉昌松／台北報導

北市228和平公園一處涼亭2020年7月爆發性侵案，事發當時一名30歲男子阿俊（化名）報案指稱，一名86歲老翁阿官（化名）將其褲子脫下，並含住生殖器，性侵得逞。警方獲報到場後，將2人帶回，事後將阿官移送法辦。惟檢方調查後，認為事發當時現場有人圍觀，且以阿俊強壯身形，應能拒絕行動緩慢的阿官犯案，因此依與常情有違，將阿官處分不起訴。

回顧事發經過，阿俊聲稱，當時他於228公園見涼亭疑似有人在「激戰」，便走上前查看，怎料，阿官卻突然走向他，違反他的意願脫其褲子口交，藉此性侵得逞，而當時阿官曾表明要給他400元。

不過，阿官否認有性交易，還辯稱雙方當下是你情我願。另外，警方調閱監視器畫面後，發現案發時曾有另外2名男子於附近圍觀，但至今未查出2人身分。

對此，檢方勘驗相關事證後，認為阿俊明知有人在涼亭做「激戰」，仍執意走過去，且遭遇性侵時，阿俊依照強壯的身形優勢，應能立即拒絕、反抗，再加上現場有其他人目擊，因此考量上開狀況，認定阿俊指訴與常情有違，依事證不足，將阿官處分不起訴。

【更多新聞】

部桃5千人隔離！採檢民眾怨「都推到我們身上」…批陳時中：慢半拍

不斷更新／部桃擴大隔離5000人！全台各縣市回溯人數一次看

不畏部桃列紅區！連鎖業者直送120份早餐　熱心民眾狂寄物資挺醫護

ET快訊
巴西足球隊遇空難　飛機撞地墜毀全罹難
快訊／開心南下參加孫女喜宴　爺爺疑吃奶酪噎死
快訊／買美式中了！　全家開出2張千萬發票
快訊／是你嗎？　全聯開出1張千萬發票
快訊／小7開出2張千萬發票！　買CITY CAFE中獎　
排隊人龍2公里！　最後一天瘋買防疫保單

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

搭捷運被嫌擋路　男轉身一掌猛推胸部！女乘客驗傷提告

減重門診月收僅150元！　中醫夫妻被抓包逃漏稅「詐健保百萬」

快訊／開心參加孫女喜宴！爺爺吃奶酪疑遭噎死　家屬目睹崩潰

前大安區里長涉貪140萬…「二殯回饋金」也A！3人遭約談

228公園爆性侵！30歲壯男遭86歲翁「強行吞吐」　旁邊竟有人圍觀

交友軟體陷阱多！精油按摩要買遊戲點數　軍人遭詐20萬

操盤勞動基金炒股遭逮稱「不記得」　前勞金局組長游迺文延押2月

淡水下坡溜滑板遇公車「生死瞬間」　耍帥男慘摔骨裂還得吃罰單

新北居檢失聯男拒繳50萬罰鍰！名下「手套+口罩」全被查封

台南小客車路口甩尾「一片白煙」　警：危險駕駛將告發法辦

打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

吳宗憲脫口：佩岑姐姐..Sandy嚇到要他閉嘴　恭喜華晨宇生子：我就是一個典範

案889感染源不明！部桃全列警戒 估計5000人強制居家隔離14+7

小嫻怕習武爸欺負金剛..「不敢帶回家」　曝將創業「賣檳榔」遭吃豆腐就叫男友擋！

婦逛賣場「手指督進去」撥弄櫻桃　一次拆3盒！1分鐘翻攪片掀眾怒

嗆警三字經！醉男1分鐘遭側摔3次 妻尖叫阻撓...兒大喊：我要錄影

鄭容和邊踩腳踏車邊開唱「真的好累XD」　粉絲點《Checkmate》..中文詞都記得！

泱泱超敢玩！雲霄飛車全程不尖叫　工作人員一起挑戰...玩到崩潰

慢動作記錄「毛茸茸兔兔」洗臉 先搓手再畫圓臉頰肉軟Q彈起❤

搭捷運被嫌擋路　男轉身一掌猛推胸部！女乘客驗傷提告

減重門診月收僅150元！　中醫夫妻被抓包逃漏稅「詐健保百萬」

快訊／開心參加孫女喜宴！爺爺吃奶酪疑遭噎死　家屬目睹崩潰

前大安區里長涉貪140萬…「二殯回饋金」也A！3人遭約談

228公園爆性侵！30歲壯男遭86歲翁「強行吞吐」　旁邊竟有人圍觀

交友軟體陷阱多！精油按摩要買遊戲點數　軍人遭詐20萬

操盤勞動基金炒股遭逮稱「不記得」　前勞金局組長游迺文延押2月

淡水下坡溜滑板遇公車「生死瞬間」　耍帥男慘摔骨裂還得吃罰單

新北居檢失聯男拒繳50萬罰鍰！名下「手套+口罩」全被查封

台南小客車路口甩尾「一片白煙」　警：危險駕駛將告發法辦

培育智慧科技下一代！自走車大賽245名選手　30日決戰花蓮

搭捷運被嫌擋路　男轉身一掌猛推胸部！女乘客驗傷提告

開幕連五天買一送一　林記海南雞飯1/24進駐微風南山

勇士8敗「場均輸分18.75全聯盟最慘」　柯瑞談先發坦承有未解難題

5G手機萬元有找！三星「豆豆機」2月登場

蔡英文：去年至今共偵獲2000架共機、超過400艘共艦

籃弋丰／履歷都寫不好　何不有座新冰箱？

曾到部桃陪病或同住　花蓮「一家6人」列居家隔離

大阪男收確診文件…驚見「葬儀社廣告」！　他一看噴淚：逼到絕境

4成以上天龍國人還在買40年老屋　3大居住隱憂恐如影隨形

社會熱門新聞

即／知名命理師昏迷送醫搶救亡！女友目睹嚇壞

3女8男摩鐵激戰3hrs不斷電！21歲女大生進房通殺

快訊／台南傳20聲爆炸！永康大火嚇醒居民　急調怪手灌救

用餐一半聽到越南♫…他秒報警！

新店20歲男逆向甩尾連撞！雙載重機全毀

即／參加孫女喜宴！爺爺吃奶酪疑遭噎死　家屬崩潰

櫻花妹西施人間蒸發22年　她醉後一句話！怨靈申冤

京華城乾屍案　家屬聽1件事沉默

台北OL哺乳室內被性侵　她哭：是老闆大客戶

工程師花光54萬積蓄　幫直播主贖身

即／情侶剛吵架！她4F直墜2F倒民宅屋頂　送醫救治中

超跑掌門人遭黑道阮經天榨上億　躲看守所保命成賣衣郎

即／北投區工安意外！工人慘被重物砸中　命危搶救中

教官帶女學生「上摩鐵2、30次」下場曝

更多熱門

相關新聞

女住院與男病友啪3次！台大判賠結果出爐　

女住院與男病友啪3次！台大判賠結果出爐　

一名患有思覺失調症的女子小妍（化名）2016年間於台大醫院竹東分院治療時，因情色幻想出現性衝動，與一名陳姓病友於病房廁所內多次發生關係。事後，小妍母親得知全情，氣得對陳男、院方提告求償。高等法院判陳男、院方連帶賠40萬元確定，然而，院方不服結果提再審，日前高院審理後，駁回再審之訴，台大竹東分院仍得賠償，不得上訴。

宮廟理事長載女友到祖母墓前下跪　逼脫褲性侵

宮廟理事長載女友到祖母墓前下跪　逼脫褲性侵

少女遭繼祖父3年硬上82次！熟睡還遭生父侵犯

少女遭繼祖父3年硬上82次！熟睡還遭生父侵犯

色男硬上女友13歲女兒喊：讓妳懷孕！

色男硬上女友13歲女兒喊：讓妳懷孕！

她熟睡！媽男友竟持手電筒「照亮胸部」狂舔

她熟睡！媽男友竟持手電筒「照亮胸部」狂舔

關鍵字：

妨害性自主

讀者迴響

熱門新聞

大蛇丸親姊「低胸解放深溝」結婚了！

快訊／台南居檢男「陳屍飯店房間」

5000人立刻隔離！市民爆氣：新年禮物？

桃園龍安派出所　3隔離＋13自主管理

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

快訊／《SMTM3》IRON倒在血泊中身亡

女友和17歲弟共浴　他怒提分：不自愛

《玩很大》未播先道歉！

《學校2017》韓女星輕生！得年26歲

「國民女友」送見面禮遭打槍　黃秋生拒收秒回：我不吃！

快訊／搶買「防疫神單」排隊奇景再現！　婦人：好怕買不到

等304天見到楊丞琳！李榮浩：韭菜盒子吃4個

不斷更新／全台各縣市回溯隔離人數一次看！

即／部桃全列警戒！　陳時中：估5000人要居家隔離

獨／鴻海開企業避桃第一槍！　住桃園員工規定在家上班

更多

最夯影音

更多
打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！

打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！
薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

吳宗憲脫口：佩岑姐姐..Sandy嚇到要他閉嘴　恭喜華晨宇生子：我就是一個典範

吳宗憲脫口：佩岑姐姐..Sandy嚇到要他閉嘴　恭喜華晨宇生子：我就是一個典範

案889感染源不明！部桃全列警戒 估計5000人強制居家隔離14+7

案889感染源不明！部桃全列警戒 估計5000人強制居家隔離14+7

小嫻怕習武爸欺負金剛..「不敢帶回家」　曝將創業「賣檳榔」遭吃豆腐就叫男友擋！

小嫻怕習武爸欺負金剛..「不敢帶回家」　曝將創業「賣檳榔」遭吃豆腐就叫男友擋！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面