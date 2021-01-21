女住院「一直想做」與男病友啪3次！台大判賠40萬　提再審結果曝

▲女患者因性衝動，多次與男病友於病房內發生關係。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

一名患有思覺失調症的女子小妍（化名）2016年間於台大醫院竹東分院治療時，因情色幻想出現性衝動，與一名陳姓病友於病房廁所內多次發生關係。事後，小妍母親得知全情，氣得對陳男、院方提告求償。高等法院判陳男、院方連帶賠40萬元確定，然而，院方不服結果提再審，日前高院審理後，駁回再審之訴，台大竹東分院仍得賠償，不得上訴。

判決指出，小妍自高中二年級開始出現幻聽、自言自語、大妄想、失眠、在外遊蕩等精神狀況，自2011年8月起陸續在台北市聯合醫院等多家醫院住院治療，院方診斷皆為思覺失調症。小妍因患病造成認知功能缺損、思考鬆散、聽幻覺與情色妄想明顯，性衝動克制困難、欠缺病識感等症狀，2016年3月間，因思覺失調症發作，住進台大竹東分院治療，而期間小妍結識陳男，2人於病房廁所內多次發生關係。

直到某次小妍母親代為接聽由陳男撥打的電話，聽聞陳男說出「我們有關係，你忘記了嗎？」全案因此曝光。小妍母親控訴，雖然女兒住院期間有服用藥物治療，但其長期受到疾病影響，缺乏性自主決斷能力，陳男卻趁隙而入，侵害女兒的身體、健康及貞操權，另外主張，台大竹東分院醫護人員疏於照料，讓女兒因此失身，決定對陳男、院方提告求償。

高院審理期間，陳男辯稱，雙方發生關係是在小妍同意下進行，並無脅迫，而小妍也曾在偵訊中明確表示，性交過程均有同意。台大竹東分院函覆新竹地檢署也稱，小妍於案發時，與他人發生性行為，仍保有足夠之自主判斷能力。

台大竹東分院辯稱，當時發現小妍與陳男多次親密互動後，有上前提醒應保持適當距離，但發現小妍後續仍有撫摸陳男臉部、勾手臂等動作，護理人員便依規定，將小妍隔離並四肢約束，院方方面已盡防範監督、照顧責任義務。

另外，警方偵訊過程，陳男曾坦承與小妍發生關係約3至5次，而小妍有自述「我們在廁所，他（陳男）有問我要不要做愛，我就說好，有射在裡面」等語。根據院方紀錄指出，小妍性需求增大，會主動靠近陳男，曾表示「一直想做愛」、「喜歡陳男」、「想與陳男結婚」等語。高院審理後，認定陳男趁小妍受病症影響，侵害小妍身體、貞操，院方則是未盡保護責任，依法2人應連帶賠償40萬元確定。



不過，台大竹東分院不服結果提再審，拿出護理紀錄證明，主張院方確實有告知、約束陳男應與小妍保持合宜距離，但原確定判決並未說明不採納這項證據之理由。

高院再審庭根據原判決紀載，發現醫護人員「甚至於發現小妍與陳男有親密及肢體接觸之行為後，亦未告知陳男不可以進入小妍病房，及對陳男為約束之處置，終致陳男於小妍病房廁所內，對小妍不法性侵3次」，而再審提出之護理紀錄，僅說明醫護人員於2016年4月1日起對陳男為四肢約束、病室隔離之處置，在此之前僅是「傾聽、陪伴、告知及提醒」，難認此護理紀錄能影響原判決，最終以再審無理由駁回。台大竹東分院不得上訴，仍得賠償。

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