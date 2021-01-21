　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女住院「一直想做」與男病友啪3次！台大判賠40萬　提再審結果曝

▲▼醫院,病房。（圖／取自Pixabay）

▲女患者因性衝動，多次與男病友於病房內發生關係。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

一名患有思覺失調症的女子小妍（化名）2016年間於台大醫院竹東分院治療時，因情色幻想出現性衝動，與一名陳姓病友於病房廁所內多次發生關係。事後，小妍母親得知全情，氣得對陳男、院方提告求償。高等法院判陳男、院方連帶賠40萬元確定，然而，院方不服結果提再審，日前高院審理後，駁回再審之訴，台大竹東分院仍得賠償，不得上訴。

判決指出，小妍自高中二年級開始出現幻聽、自言自語、大妄想、失眠、在外遊蕩等精神狀況，自2011年8月起陸續在台北市聯合醫院等多家醫院住院治療，院方診斷皆為思覺失調症。小妍因患病造成認知功能缺損、思考鬆散、聽幻覺與情色妄想明顯，性衝動克制困難、欠缺病識感等症狀，2016年3月間，因思覺失調症發作，住進台大竹東分院治療，而期間小妍結識陳男，2人於病房廁所內多次發生關係。

直到某次小妍母親代為接聽由陳男撥打的電話，聽聞陳男說出「我們有關係，你忘記了嗎？」全案因此曝光。小妍母親控訴，雖然女兒住院期間有服用藥物治療，但其長期受到疾病影響，缺乏性自主決斷能力，陳男卻趁隙而入，侵害女兒的身體、健康及貞操權，另外主張，台大竹東分院醫護人員疏於照料，讓女兒因此失身，決定對陳男、院方提告求償。

高院審理期間，陳男辯稱，雙方發生關係是在小妍同意下進行，並無脅迫，而小妍也曾在偵訊中明確表示，性交過程均有同意。台大竹東分院函覆新竹地檢署也稱，小妍於案發時，與他人發生性行為，仍保有足夠之自主判斷能力。

台大竹東分院辯稱，當時發現小妍與陳男多次親密互動後，有上前提醒應保持適當距離，但發現小妍後續仍有撫摸陳男臉部、勾手臂等動作，護理人員便依規定，將小妍隔離並四肢約束，院方方面已盡防範監督、照顧責任義務。

另外，警方偵訊過程，陳男曾坦承與小妍發生關係約3至5次，而小妍有自述「我們在廁所，他（陳男）有問我要不要做愛，我就說好，有射在裡面」等語。根據院方紀錄指出，小妍性需求增大，會主動靠近陳男，曾表示「一直想做愛」、「喜歡陳男」、「想與陳男結婚」等語。高院審理後，認定陳男趁小妍受病症影響，侵害小妍身體、貞操，院方則是未盡保護責任，依法2人應連帶賠償40萬元確定。

不過，台大竹東分院不服結果提再審，拿出護理紀錄證明，主張院方確實有告知、約束陳男應與小妍保持合宜距離，但原確定判決並未說明不採納這項證據之理由。

高院再審庭根據原判決紀載，發現醫護人員「甚至於發現小妍與陳男有親密及肢體接觸之行為後，亦未告知陳男不可以進入小妍病房，及對陳男為約束之處置，終致陳男於小妍病房廁所內，對小妍不法性侵3次」，而再審提出之護理紀錄，僅說明醫護人員於2016年4月1日起對陳男為四肢約束、病室隔離之處置，在此之前僅是「傾聽、陪伴、告知及提醒」，難認此護理紀錄能影響原判決，最終以再審無理由駁回。台大竹東分院不得上訴，仍得賠償。

【更多新聞】

北車女站務員遭男乘客攻擊！月台上狂奔：有人要攻擊我

少女遭繼祖父「3年硬上82次」！熟睡還遭生父侵犯　崩潰離家出走

染疫者曾用餐…80桌尾牙全取消！廣德海鮮桃園店曝：損失至少50萬

ET快訊
苗栗、雲林發「避桃禁令」　鄭文燦回應了
快訊／數位身分證決定喊卡！　內政部：取得社會共識後辦理
鄭爽哭了！「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳
女住院「一直想做」與男病友啪3次！台大判賠40萬　提再審結果
2男1女跑成大公園玩3P　長椅戰到溜滑梯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

盜伐211次竊3.2公噸珍貴扁柏牛樟　山老鼠集團主嫌求刑20年

正妹直擊運將暴打路人！右轉未禮讓還動手　她勇留現場等警察

找到失事飛機黑盒子荒唐慶功！班長竟趁醉性侵同志女兵

套房廁所傳惡臭！女房東遲不處理　他怒罵「像張淑晶」挨告…下場曝

水晶蝦王姊弟爭產！富二代反控姊妹好吃懶做：植物人爸都我照顧

女住院「一直想做」與男病友啪3次！台大判賠40萬　提再審結果曝

亂丟垃圾拒罰「落跑闖紅燈被撞死」　3人挨告過失致死結果出爐

2男1女跑成大公園玩3P...長椅激戰到溜滑梯！深夜「瘋狂合體」

歌壇大姐大陳盈潔教唆偽簽本票　更審改判1年8月

高雄騎士車速快遇「坑洞」閃不過自摔　牙齒斷裂慘破相

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

唐吉訶德百人「苦等5小時」進場　1樓卡半小時！民眾走逃生門離開

范植偉私約女粉「上課過夜還討3千」　被揭嚴重潔癖：喝水加1滴洗潔精

雞卷沒雞肉！客怒嗆「不老實」　老闆無奈退錢曝真相：是台語

VaVa diss毒舌老師「你在教我做事嗎」　現場氣氛超尷尬...張韶涵急跳出來緩和

劉以豪、秦嵐撒糖親下去了！　霸道總裁明道現身...網一看：拳頭硬了

盜伐211次竊3.2公噸珍貴扁柏牛樟　山老鼠集團主嫌求刑20年

正妹直擊運將暴打路人！右轉未禮讓還動手　她勇留現場等警察

找到失事飛機黑盒子荒唐慶功！班長竟趁醉性侵同志女兵

套房廁所傳惡臭！女房東遲不處理　他怒罵「像張淑晶」挨告…下場曝

水晶蝦王姊弟爭產！富二代反控姊妹好吃懶做：植物人爸都我照顧

女住院「一直想做」與男病友啪3次！台大判賠40萬　提再審結果曝

亂丟垃圾拒罰「落跑闖紅燈被撞死」　3人挨告過失致死結果出爐

2男1女跑成大公園玩3P...長椅激戰到溜滑梯！深夜「瘋狂合體」

歌壇大姐大陳盈潔教唆偽簽本票　更審改判1年8月

高雄騎士車速快遇「坑洞」閃不過自摔　牙齒斷裂慘破相

爽領「8月年終+數萬元紅包」！科技男嗨喊「好爽」...網稱別羨：用肝換來

抗寒宅首選一種座向！不幸選到「迎風宅」　開窗、裝潢都能避

DNA檢測發現和爸沒血緣關係　媽目睹名字嚇壞...女兒：是億萬富翁

投20萬做網拍！幾個月下來「只賺3～5千元」　他狂嘆1現象：累了

上海兩家醫院發現可疑病例　相關門診暫停診

屈中恆Vicky見面就吵架　一碗魷魚羹挽救婚姻

南韓新冠疫情再趨緩！今僅增401例確診...教會又掀群聚感染

萊姆氣泡水特價了！每瓶才20元　熱量超低狂喝也不怕胖

38歲明星左投1年800萬美元加盟雙城　洋基輪值再走一人

蔡英文出手挺黃捷　江啟臣：現在要守住的是防疫吧？

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

社會熱門新聞

「那天差點被一個YouTuber強姦」　合照曝光

淡水少年削臉保命手術取消！醫：要有心理準備

唐吉訶德Day3凌晨人潮暴減　5分鐘結完帳

2男1女跑成大公園玩3P　深夜瘋狂合體

水晶蝦大王榨乾植物人老爸3千萬　找黑道逼親姊讓出豪宅

女住院與男病友啪3次！台大判賠結果出爐　

屏東屁孩羞辱街友　校方回應了

包偉銘子車禍遭求償1500萬元　二審結果出爐

即／女移工躲廁所產嬰！雇主嚇壞　胎兒送醫不治

SWAG「知名長腿女神」高檔援交直擊　喊價陪睡鍍金賣

驚悚畫面！21歲醫大女騎士路口慘撞

千萬I8超跑逆撞納智捷！「鷗翼」全開車頭爆爛

遺體修復師搬走遺物竟從此衰爆！法師：電視裡有個男生

法務部午夜聲明「石木欽案」重查：全面清查違失檢調人員

更多熱門

相關新聞

宮廟理事長載女友到祖母墓前下跪　逼脫褲性侵

宮廟理事長載女友到祖母墓前下跪　逼脫褲性侵

台北一名擔任宮廟理事長的陳男因不滿女友想分手，竟開車帶她到北投區磺港溪旁某偏僻處，不管女友拒絕，竟喝令她脫下褲子將生殖器插入嘴裡、下體甚至痛毆。被害人出庭哭泣表示，陳男認定她水性楊花，所以想分手，沒想到被對方帶她到祖母墓地下跪道歉。士林地院依強制性交罪判陳男3年10月徒刑，傷害罪處2月徒刑。

少女遭繼祖父3年硬上82次！熟睡還遭生父侵犯

少女遭繼祖父3年硬上82次！熟睡還遭生父侵犯

色男硬上女友13歲女兒喊：讓妳懷孕！

色男硬上女友13歲女兒喊：讓妳懷孕！

她熟睡！媽男友竟持手電筒「照亮胸部」狂舔

她熟睡！媽男友竟持手電筒「照亮胸部」狂舔

妻進廟參拜！人夫神明面前侵犯女同事

妻進廟參拜！人夫神明面前侵犯女同事

關鍵字：

妨害性自主

讀者迴響

熱門新聞

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲了

甜叫老公起床　她被潑滾水痛到昏厥

中國外交部算帳：將制裁蓬佩奧28人

廣德海鮮曝監視器：3小時無客真相

姐夫？汪叼「粗黑條狀物」怒瞪爸

台灣進入「相對不寒冷」時期　時間點曝光

護理師一家足跡是蛋黃區！桃園人驚呆

Howhow、鄧福如「漢堡包」終於公開　性別曝光了

7人插管救確診者！醫見恐怖過程噴淚

「那天差點被一個YouTuber強姦」　合照曝光

收英文私訊！「1句話穿幫」抓包台灣人

女粉認了去過2次范植偉淡水家！

郭書瑤流產痛哭！

小一童考97分對監視器報告　落寞背影網心疼

莫彩曦淚崩：爺奶在美確診住院1天14萬還被趕

更多

最夯影音

更多
休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人
半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面