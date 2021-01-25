麟洛消防分隊「防火宣導新春聯歡晚會」　熱鬧滾滾感恩滿滿

▲麟洛消防分隊24日晚舉辦「110年防火宣導新春聯歡晚會」，場面熱絡 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府消防局麟洛消防分隊24日晚舉辦「110年防火宣導新春聯歡晚會」，多位各級民代、地方政府、機關首長到場同歡，局長許美雪、警消大隊長陳弈、警消分隊長汪明華、義消分隊長林千田、縣長室秘書鍾紹元感謝各界支持消防工作，席開數十桌，場面相當熱絡。

▲▼局長許美雪頒獎表揚有功人員。

縣長室秘書鍾紹元表示，打火兄弟姊妹的新春聯歡，主要是表揚績優警義消人員，事實上，所有義消同仁長期不辭辛勞協助救火、救援行動，更為了人命搶救，義消同仁放下手邊工作以及與家人團聚，全力投入任務，無私奉獻的精神令人敬佩，更可說，是現今的救苦救難活菩薩。

義消分隊長林千田指出，麟洛義消弟兄都有很強烈的共識，每次出門全隊服裝必定一致，展現實質的團隊精神深感參加消防工作是一項無上的光榮，感謝義消顧問團全力支持與協助經費，讓義消團隊無後顧之憂。

局長許美雪表示，透過這次宣導晚會活動，期待各界踴躍捐贈住宅用火災警報器，以降低火災發生率，確保民眾生命財產安全，共同打造零災害城市。並感謝林千田分隊長的支持與愛護，讓義消弟兄在執行各項救災勤務上都能順利圓滿，也期盼在他的帶領下，麟洛義消分隊能確保轄區無災無難，讓民眾才得以安居樂業，生命財產更加安全。

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