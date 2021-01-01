　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台北台東跨年最成功？內行曝「少1原因尬慘了」：真的有差

▲▼張惠妹跨年演唱會。（圖／聲動娛樂提供）

▲張惠妹跨年連唱48首，氣氛爆棚！（圖／聲動娛樂提供）

網搜小組／劉維榛報導

以往台北跨年，不管是煙火、卡司陣容與收視率都是最大亮點，可惜這次人潮特別冷清，從118萬縮到3.8萬人，反而被台東「妹式威力」壓倒式贏了！對此，有網友評比，比起部分縣市改成「線上跨年」，認為台東與台北辦得最成功，因為「有觀眾真的有差」，掀起網友關注。

一名網友在PTT以觀眾角度評論，此次2021年晚會中，認為台北與台東辦得最成功，關鍵原因就是有人潮，「承認吧，有觀眾還是有差的，看看台東台北 整個氣氛就有跨年感！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

相比桃園、台南、高雄零觀眾的晚會，原PO直言，「無觀眾的表演可能可以當彩排不緊張，但有觀眾真的有差 那種氛圍真的不一樣，其他地方都唱到覺得尷尬！」

據主辦單位統計，台東有阿妹獨挑大梁，共湧進7萬人狂嗨，台北則因疫情與寒流影響，現場只有3.8萬人朝聖，對比2015年晚會118萬人的盛況，今年縮水了整整31倍。

▲▼台北市跨年晚會受疫情嚴峻及現場總量管制影響，下班時間到場民眾明顯較往年少，僅在舞台前方有些許民眾，其餘地方都是空盪盪一片。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼臺北最High新年城2021跨年晚會-101煙火。（圖／記者黃克翔攝）

▲北市跨年人潮驟減。（圖／記者湯興漢、黃克翔攝）

文章曝光後，不少網友狂讚，「台北有101加持有差，阿妹是今年最驚喜」、「台北台東氣氛都蠻好的，尤其阿妹那場好high」、「台東屌虐全台好嗎」、「台北很後面才看，魚丁系有點翻車，伍佰和老蕭很棒」、「阿妹+1、500+1」。

儘管面對0觀眾，像是蕭敬騰、頑童MJ116、5566、畢書盡、熱狗等大咖們，依舊能唱得很嗨，讓電視機前的觀眾停聽得超過癮，「麗寶跟義大也很讚啊」、「最成功的是桃園跟台南，照顧到居檢跟自主健康管理的人」、「台中的不錯啊，很順收音又好，只是卡司沒有太強」、「台中還不錯啊，頑童蠻high的」、「台中很好啊，有真實的尼克」。

▼老蕭領軍獅子LION打頭陣坐鎮台中水湳現場！（圖／三立提供）

▲▼蕭敬騰、老蕭、獅子、LION唱台中跨年。（圖／三立提供）

▼5566睽違12年，在晚會上唱新歌《我們》。（圖／中天提供）

▲▼ 5566、孫協志、王仁甫、許孟哲。（圖／中天提供）

ET快訊
壽山動物園20獼猴圍攻麵包女　先搶食再斷她左手「伸指肌腱」
3.8萬人high翻台北跨年　醫推測「2種結局」！網一面倒認
快訊／確診突破800人！再增3境外移入　指揮中心下午2時說明
殯葬天王傳罹患「腦瘤第四期」！已住院2個月　知情人士曝：不樂

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣好行太魯閣線今起通車營運　限時15天「買一送一」

台北台東跨年最成功？內行曝「少1原因尬慘了」：真的有差

準備追雪！又濕又凍「強烈冷氣團」下周到　最低溫時間出爐

直擊／迎2021年第一場雪！宜蘭太平山山毛櫸步道成夢幻銀白世界

跨年想「跟老闆去唱歌」！夫一聽秒拒絕　理由曝光她傻眼…網戰翻

快訊／確診突破800人！新冠再增3境外移入　指揮中心下午2時說明

再冷也要看曙光！武嶺成「全台海拔最高夜市」　停車場人潮塞爆　

3.8萬人high翻台北跨年　醫推測「2種結局」！網一面倒認同

118萬→3.8萬！　台北跨年晚會「史上最冷清」慘縮水31倍

130億護養豬產業1月起執行首年31.9億　「保證豬農收益」要給7億

勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

田馥甄打頭陣！北市跨年晚會開始　現場人數僅約4千人

張惠妹台東開唱：歡迎光臨我的烏托邦！　《古調》開場...飆唱《當我開始偷偷地想你》

黃明志《漂向北方》feat.Gail　短裙辣妹現身陪唱「台北觀光主題曲」

小貓打針「奶音哭叫＋癟嘴泛淚」牠無辜萌樣萌暈網：好想抱緊緊

邊撸邊唱歌！觸發貓咪隱藏技能　仰頭完美和音「喵～嗚」笑翻眾人

高雄驚傳11聲槍響！嫌犯衝撞警車　警逮車見「後座躺遺體」

台灣好行太魯閣線今起通車營運　限時15天「買一送一」

台北台東跨年最成功？內行曝「少1原因尬慘了」：真的有差

準備追雪！又濕又凍「強烈冷氣團」下周到　最低溫時間出爐

直擊／迎2021年第一場雪！宜蘭太平山山毛櫸步道成夢幻銀白世界

跨年想「跟老闆去唱歌」！夫一聽秒拒絕　理由曝光她傻眼…網戰翻

快訊／確診突破800人！新冠再增3境外移入　指揮中心下午2時說明

再冷也要看曙光！武嶺成「全台海拔最高夜市」　停車場人潮塞爆　

3.8萬人high翻台北跨年　醫推測「2種結局」！網一面倒認同

118萬→3.8萬！　台北跨年晚會「史上最冷清」慘縮水31倍

130億護養豬產業1月起執行首年31.9億　「保證豬農收益」要給7億

台灣好行太魯閣線今起通車營運　限時15天「買一送一」

北市3處全新打卡點！巨型花海首次點燈、「LOVE」換彩虹裝

羅志祥「跨年夜現身」！　挺C.T.O：別讓我失望...團員傻眼笑了

台南療癒山林溫泉秘境！住宿、景觀下午茶全搞定　沒住也能「包池」

台北台東跨年最成功？內行曝「少1原因尬慘了」：真的有差

不用再怕因服裝挨罰了　羽球男雙好手李洋簽約新贊助商

警犬出任務「全面封鎖」！紐約時代廣場跨年夜　一片空蕩蕩

青春露超狂6250元→3490元　記住5＋3用法、一滴都不浪費

戰鬥民族養「獵豹＋美洲獅」　2大貓初遇追逐、拍臀萌翻網

2020年全球股市表現　韓國、中國飆升30%以上

找大奶妹「幫種草莓」男出軌遭抓包　女友發火飆髒話：是不是跟別人XX

生活熱門新聞

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

即／自主管理者聽五月天跨年　市府證實

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

Siri喊早點回家！情侶逛完逢甲回台北　隔天傻眼了

信義區千人坐馬路看101煙火　半數未戴口罩

年輕媽獨自帶兒買內衣遭拒　對話重現媽媽們全怒

買「爆款外套」卻鬧尷尬　網糗：我今天也穿這件

台北101煙火點亮2021　ETtoday祝新年快樂

義守大學停班課　「辦理跨年活動」網看傻

堅持不買AirPods！她揭真實理由「別再說我窮酸」

3.8萬人high翻台北跨年　醫推測2種結局…網一面倒認同

下周可能又有寒流！這次是濕冷　今晨8.5℃全台低溫特報

辣模跨年街頭下跪　舉牌「讓你看看」

球鞋不貼合！內行教綁大圈圈...護腳又舒服

更多熱門

相關新聞

警犬出動！時代廣場跨年一片空盪盪

警犬出動！時代廣場跨年一片空盪盪

美國紐約市時代廣場（Times Square）跨年活動因新冠肺炎疫情而改變形式，雖然經典的水晶球「落球」（ball drop）儀式仍將舉行，但周邊街道封鎖範圍縮小至2個街區，禁止一般民眾入場或在附近群聚觀賞。警方出動警犬、炸彈小組、無人機偵測團隊等部門到場應對。現場一片冷清寂寥，與往年歡樂喧鬧、百萬人潮的盛況相比，大不相同。

夫拒絕「妻跟老闆去唱歌」！理由曝光她傻眼

夫拒絕「妻跟老闆去唱歌」！理由曝光她傻眼

首爾鐘閣無聲倒數！嚴峻疫情跨年超冷清

首爾鐘閣無聲倒數！嚴峻疫情跨年超冷清

基隆跨年　林右昌與麋先生合唱「再出發」迎2021

基隆跨年　林右昌與麋先生合唱「再出發」迎2021

3.8萬人high翻台北跨年　醫推測2種結局…網一面倒認同

3.8萬人high翻台北跨年　醫推測2種結局…網一面倒認同

關鍵字：

台北台東跨年觀眾晚會

讀者迴響

熱門新聞

快訊／五月天開唱「警方突帶離歌迷」！　相信音樂認：疑似自主健康管理者

五熊驚喜宣布結婚！「感謝主，我是張太太」

張惠妹唱一半突道歉：我不是故意的　7萬人心疼打氣

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

即／自主管理者聽五月天跨年　市府證實

快訊／D社拍到了！玄彬❤孫藝真戀愛是真的

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

台南跨年開場意外！主持人竟2缺一

蕭敬騰跨年往後摔「背著地握麥克風唱完」：讓大家擔心了

邵雨薇躺吳慷仁懷：Love You　認愛後首PO閃照

胡瓜大喊：後面的朋友！鏡頭一轉網笑瘋

高中生橋下烤肉跨年　抬頭驚見有人上吊

林義守尷尬20秒…送高市「225億大禮」

陳泱瑾藏女兒5年「久違曝光正臉」網嘆：長大好多

快訊／高中生烤肉等跨年　抬起頭…驚見屍體嚇到尖叫！

更多

最夯影音

更多
勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了
6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

田馥甄打頭陣！北市跨年晚會開始　現場人數僅約4千人

田馥甄打頭陣！北市跨年晚會開始　現場人數僅約4千人

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面