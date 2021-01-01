台北台東跨年最成功？內行曝「少1原因尬慘了」：真的有差

▲張惠妹跨年連唱48首，氣氛爆棚！（圖／聲動娛樂提供）



網搜小組／劉維榛報導

以往台北跨年，不管是煙火、卡司陣容與收視率都是最大亮點，可惜這次人潮特別冷清，從118萬縮到3.8萬人，反而被台東「妹式威力」壓倒式贏了！對此，有網友評比，比起部分縣市改成「線上跨年」，認為台東與台北辦得最成功，因為「有觀眾真的有差」，掀起網友關注。

一名網友在PTT以觀眾角度評論，此次2021年晚會中，認為台北與台東辦得最成功，關鍵原因就是有人潮，「承認吧，有觀眾還是有差的，看看台東台北 整個氣氛就有跨年感！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

相比桃園、台南、高雄零觀眾的晚會，原PO直言，「無觀眾的表演可能可以當彩排不緊張，但有觀眾真的有差 那種氛圍真的不一樣，其他地方都唱到覺得尷尬！」

據主辦單位統計，台東有阿妹獨挑大梁，共湧進7萬人狂嗨，台北則因疫情與寒流影響，現場只有3.8萬人朝聖，對比2015年晚會118萬人的盛況，今年縮水了整整31倍。

▲北市跨年人潮驟減。（圖／記者湯興漢、黃克翔攝）



文章曝光後，不少網友狂讚，「台北有101加持有差，阿妹是今年最驚喜」、「台北台東氣氛都蠻好的，尤其阿妹那場好high」、「台東屌虐全台好嗎」、「台北很後面才看，魚丁系有點翻車，伍佰和老蕭很棒」、「阿妹+1、500+1」。

儘管面對0觀眾，像是蕭敬騰、頑童MJ116、5566、畢書盡、熱狗等大咖們，依舊能唱得很嗨，讓電視機前的觀眾停聽得超過癮，「麗寶跟義大也很讚啊」、「最成功的是桃園跟台南，照顧到居檢跟自主健康管理的人」、「台中的不錯啊，很順收音又好，只是卡司沒有太強」、「台中還不錯啊，頑童蠻high的」、「台中很好啊，有真實的尼克」。

▼老蕭領軍獅子LION打頭陣坐鎮台中水湳現場！（圖／三立提供）



▼5566睽違12年，在晚會上唱新歌《我們》。（圖／中天提供）

