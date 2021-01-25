跟進新北「醫院禁探病」？　黃珊珊：北市還是照原本SOP走





▲黃珊珊出席柯文哲就職6週年系列記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

部桃醫院內部感染擴大，各地方政府嚴陣以待。新北市長侯友宜25日上午做出最新指示，下令新北轄區內54家醫院即日起禁止探病，陪病者限一人。對於北市要不要跟進？台北市副市長黃珊珊表示，他們的SOP還是一樣，聯醫還是會按照原本的院內SOP走。

黃珊珊25日出席柯文哲就職6週年系列記者會，針對新北限制轄區內54家醫院即日起禁止探病、陪病者限1人，她表示，北市SOP是一樣的，現在是醫院陪病本來就限制1人，會跟著中央疫情走，「聯醫還是會按照原本的院內SOP。」

關聯醫原本的管制，是自20日起限制出入口，並調整一般病房、加護病房探病時間。一般病房探病時間為中興、仁愛、和平婦幼、忠孝、陽明、林森中醫昆明院區上午11時至11時30分；松德院區晚間19:00至20:00。加護病房探病時間，中興、仁愛、和平婦幼、忠孝、陽明院區為上午11時至11時30分，松德院區為晚間19時至20時。會客每次限2名、陪病家屬（含照服員）每床限1名，且須出示陪伴證並量測體溫，無發燒、無呼吸道症狀者才能入院陪病。

至於會不會支持院外設置紅區、黃區？黃珊珊說，北市醫院本來就有做一些發燒篩檢，台北市長柯文哲已經去看過和平、三總等醫院，院外都有在做發燒篩檢，這部分是原本就有的機制，所以不會再做相關處理。

另外，桃園市政府25日宣布，即日起停止學校課輔、志工、社團、營隊還有學校室內空間外借。針對北市是否跟進，黃珊珊回應，目前還沒討論到這塊細節，但北市是先取消學生畢業旅行了，現在中央認為比較像是院內感染，所以都還在做第一階段討論中，還是得看疫情近況發展。

其他人也看了這些新聞...

► 居家隔離5千人 蔡英文：請全體國民配合度過疫情挑戰

► 5000人緊急居家隔離 侯友宜估：新北有500人

► 黃珊珊：部桃轉出病患、陪病「逾40位在北市」



►振興一下我們的美麗