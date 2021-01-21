今年第一個熱帶擾動帶水氣「降雨熱區」曝　周六又一波冷空氣襲

▲菲律賓擾動間接帶來水氣，今晚開始東半部、恆春半島降雨增多，明天是水氣最多，東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區則是雲多偶飄雨。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

菲律賓擾動間接帶來水氣，氣象局表示，今晚開始東半部、恆春半島降雨增多，明天是水氣最多時候，東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區則是雲多偶飄雨。另外，周六有一股冷空氣南下，強度為東北季風，屆時東半部、北部山區有局部短暫雨，周日、下周一中部以北低溫則探14-15度。

氣象預報員黃恩鴻指出，今明菲律賓擾動雲系逐漸北移，間接替台灣帶來水氣，今晚開始主要影響東半部、恆春半島，南部、東北部地區也有零星短暫雨。

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▲菲律賓擾動雲系逐漸北移，間接替台灣帶來水氣，今晚開始東半部、恆春半島降雨增多。（圖／中央氣象局）

明天是水氣最多時候，但主要落在東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，因為水氣預報位置跟先前相比較偏，雨勢沒像之前預報那麼大，強降雨發生位置也落在海外，其他地方僅雲多、偶飄雨。

周六是逐漸轉乾的過程，不過隨即有東北季風增強，降雨依然以東半部為主，迎風面的北部也會有短暫雨，中南部則很快就會轉乾，恢復多雲到晴，但要留意日夜溫差大。

由於下波冷空氣強度僅東北季風等級，降溫部分沒有很明顯，周日、下周一溫度約降1-2度，周日中部以北低溫約14-15度，南部15-18度，其中，下周一清晨北部探13-14度，中南部13-15度。

▲今年熱帶擾動暖濕空氣北上，明降雨增多。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇FB粉絲專頁）

天氣職人吳聖宇則說，今年第一個熱帶擾動90W前兩天開始在菲律賓以東發展，並且往隨著整個東風波動向西趨向呂宋島，目前在呂宋島上空，有繼續進入南海並且逐漸消散的趨勢。雖然它發展不起來，但是外圍卻有許多暖濕空氣沿著太平洋高壓邊緣向北擴散，今天已經逐漸來到台灣以東海域及巴士海峽一帶。

今晚到明天水氣有更為增多的趨勢，加上大陸長江中上游有南支短波槽建立並且開始東移，槽前不穩定環境配合較多水氣，東半部及恆春半島持續有短暫陣雨，西半部也可能逐漸會有些局部短暫陣雨出現的機會，雨量仍不大，僅花東地區可能有稍多的累積雨量，各地低溫在16-19度間，整體溫度相對溫和。

明天天氣較不穩定，南支槽逐漸靠近，台灣以東到琉球海域有低壓波動及鋒面系統發展，水氣又較多，各地都有短暫陣雨發生的機會，東半部及恆春半島仍有較多累積雨量，不過幸好台灣以東的低壓波動及鋒面系統離台灣陸地有一段距離，對天氣影響的情況比先前預期要來得小。

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