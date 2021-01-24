連3天夢到同一個女孩　他Google「拔子林車站」嚇到：想南下拜訪

▲「拔林車站」是台鐵在台南市唯一一處招呼站級別的車站，沒台鐵站員服務。（圖／翻攝Google Maps）

記者陳俊宏／綜合報導

「不知各位有沒有做個惡夢醒來，還能在現實中找到夢中場景的經驗？」一名網友分享最近連續三天都夢到同一個女孩，沒想到就在他打開Google Maps查「拔子林車站」，還在車站附近找到跟夢中75%神似的產業道路，讓他直呼很可怕。對此，不少人認為「看來是前世因果」，讓原PO說「其實有股衝動想南下去走訪。」

當事人今天（24日）在「靈異公社」臉書社團說，這名女生在三天夢中完全都是一樣的樣貌與打扮，第一天作夢，夢到他們是同一家公司的同事，主要是產線作業員，夢中那間工廠的時空非常老，生產著7、80年代的大型手提音響，工廠播放著老年代飛碟群星的音樂，「夢中我們邊做事邊聊起了80年代末的流行音樂，但那女孩卻是2000年代的打扮，而我在夢中卻是講起2010年代會流行什麼音樂，最後那女孩的和弦鈴聲響起，聲音漸漸拉回現實中的鬧鐘聲。」

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原PO表示，第二天再夢到那女孩，這次在很高的高山上相遇，站在懸崖邊看雲海，這大概是他前陣子去拍雲海，遺留下來的畫面帶到夢裡吧，「那女孩拉著我的手說我們走吧！最後兩人一起跳下懸崖，在墜落的過程中嚇醒了，夢中抓著那女孩的手變成抓著棉被，可怕的是嚇醒後，有7、8秒時間還能聽到那女孩的聲音。」

▼原PO從Google Maps找到跟夢中75%神似的產業道路。（圖／翻攝靈異公社）

原PO指出，23日晚間第三度夢到那女孩，是在一個陰暗、風大、準備下雨的田園產業道路中相遇，「那女孩一直問我你冷嗎？一直拿出外套套在我身上，然後走著走著，她突然掉眼淚，走到盡頭，出現一座台鐵火車站，非常簡陋，沒有站房，類似台鐵三等招呼站，她回望我跟我道別後，走向車站離去。然後我邊流淚邊看著那荒涼的車站，上面寫著『拔子林車站』，最後因淚水太多醒來，眼角淚水還真的濕在棉被上一圈。」

「可怕的是，剛起床好奇搜尋拔子林車站，理所當然是沒有，但卻發現台南有個拔林車站，有被嚇到。」原PO說，好奇進去看地圖街景，不看還好，一看那車站還真的是無站房的招呼站，「更可怕的是，還在車站附近找到跟夢中75%神似的產業道路，然後退出街景回到地圖，車站所屬的地名『拔子林』三個字，活生生秀在我眼前啊！」

對此，有網友留言指也做過類似的夢，「在夢中的場景，全是我老家附近的模樣，應該說是一樣的場景，卻有不同的地方，一種違和感，夢很真實，而且夢到的人在現實幾乎都不認識，但在夢中我們是夥伴。或許，你的夢是一種記憶吧。」

▼原PO說，退出街景回到地圖，「車站所屬的地名『拔子林』三個字，活生生秀在我眼前啊！」（圖／翻攝靈異公社）

原PO回應，「第一次做這種會預知場景的夢，看到地圖街景雖然不到100趴，但也滿震撼的，比較玄的是，我的腦子怎會知道有拔子林這個地名。」

不少人則認為是前世因果、前世因緣，「前世記憶，想想夢裡有沒有聽到人名，或者工廠名稱，地點可以走一趟，也許一到那裡，就什麼都知道了。」原PO回，「其實有股衝動想南下去走訪。」

拔子林位於台南市官田區，當地有一個「拔林車站」。據官田區公所介紹，車站位在市道171線與台鐵鐵路交會處，早期為簡易車站，設有售票處，後經重新修建改為「招呼站」，這也是台鐵在台南市唯一一處招呼站級別的車站；該站僅停靠慢速的「區間車」種，再加上沒有台鐵站員在此服務，民眾常戲稱此為「無人的車站」。

▼拔林車站位在市道171線與台鐵鐵路交會處。（圖／翻攝台南市官田區公所網站）